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"Alpaslan Çelik hayranıyım" dedi, okul kantinini yakmaya çalıştı

Okul kantinini işleten Cüneyt Ç'nin sosyal medya hesabında Alpaslan Çelik paylaşımları dikkat çekti

23 Haziran 2016 20:47

Bursa’da 42 yaşındaki Cüneyt Ç. dershaneden temel liseye dönüşen okulda işletmecisi olduğu kantini yakmaya kalkıştı. Güçlükle engellenen Cüneyt Ç., polis merkezinde "Alpaslan Çelik hayranıyım" dedi.

Osmangazi İlçesi Hocaalizade Mahallesi’nde bulunan lisede meydana gelen olayda, Cüneyt Ç., akaryakıt istasyonundan aldığı bir bidon benzinle kantini ateşe vermeye kalkışınca, okulda LYS’ye hazırlık eğitimi gören öğrenciler ve öğretmenler polise haber verildi.

DHA'nın haberine göre, okula önce polis ekibi, ardından da 112 Acil Servis ekibi geldi. Polisler agresif tavırlarla kendilerine direnen Cüneyt Ç.’yi güçlükle etkisiz hale getirerek kantini ateşe vermesini engelledi.

Polis merkezine götürülen Cüneyt Ç. ifadesinde, annesiyle sorun yaşadığını söyledi.

 

Alpaslan Çelik'in yargılandığı duruşmayı izlemek istiyormuş


Cüneyt Ç., Suriye sınırında Rus uçağını düşürdüğü öne sürülen ve İzmir’de çete davasından tutuklanan Alpaslan Çelik’in pazartesi günü yapılacak duruşmasını izlemek için gitmek istediğini, annesinin buna karşı çıktığını bu yüzden kantini yakmak istediğini anlattı.

"Alpaslan Çelik hayranıyım" diyen Cüneyt Ç.’nin, sosyal medya hesabından Alpaslan Çelik’in fotoğrafıyla ’Yusuflara özgürlük. 6 gün kaldı İnşallah, Alpaslan Çelik onurumuzdur’ paylaşımında bulunduğu dikkati çekti.

 

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