-ALPASLAN ARSLAN TANIĞA KÜFÜR ETTİ İSTANBUL (A.A) - 26.07.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasında tanık olarak dinlenen Çınar Mustafa Altunbaş, emniyet ve savcılıktaki ifadelerini reddetti. Duruşmada tanık olarak dinlenen Çınar Mustafa Altunbaş, aile dostu olan Deniz Yıldırım aracılığıyla Kuvayı Milliye Derneğiyle tanıştığını, emniyette bu dernekle ilgili ifade verdiğini anlattı. Emniyet ve savcılıktaki söz konusu ifadelerinin hepsini reddettiğini ifade eden Altunbaş, emniyet ve savcılığa verdiği ifadenin ertesi gün yalan yanlış bir şekilde basına sızdığını söyledi.Basında yer alan haberlerle sanki Kuvayı Milliye Derneğine karşıymış ve oradaki insanlara ihanet etmiş gibi yansıtıldığını ifade eden Altunbaş, ''Böyle bir şey yok, tamamen yanlış şeyler. Kuvayı Milliye Derneği ne konuşuyor, ne düşünüyor ise ben de aynı şeyleri düşünüyorum ve savunuyorum'' dedi. Savcılıkta ve emniyette verdiği ifadelerden sonra kendisiyle ilgili basında yer alan haberler nedeniyle kız arkadaşından ayrılmak zorunda kaldığını ifade eden Altunbaş, ailesiyle de bu nedenle arasının açıldığını dile getirdi. -SANIK ALPARSLAN ARSLAN SALONDAN ÇIKARILDI- Bu sırada oturduğu yerden araya giren tutuklu sanık Alparslan Arslan, ''Sen kimsin senin üstünlüğün ne?'' diyerek, küfür etti. Tanık Altunbaş da ''Sen kimsin hain, seninle sonra görüşeceğiz'' dedi. Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese de araya girerek, Alparslan Arslan'ın dışarı çıkartılmasını istedi. Arkadaşı aracılığıyla tutuklu sanık emekli albay Fikri Karadağ ile tanıştığını belirten Altunbaş, şunları kaydetti: ''Kuvayı Milliye Derneğinde bana çok iyi davrandılar. Orada vatanseverler gördüm. Kuvayı Millliye'de ne konuşuluyorsa hepsine katılıyorum. Onlar gibi düşünüyorum. Orada, Fikri Karadağ ile tanışmaktan memnun oldum. Gittiğim ilk toplantıda yemek yenildi. O toplantıda Mehmet Fikri Karadağ, soy ismini hatırlamadığım Kahraman ve Hüseyin vardı. Üniversitede görevli doçentler de vardı. Orada Kemal Alemdaroğlu var mıydı bilmiyorum. O gün o yemekte çok insanla tanıştım.'' Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, iddianamede, ''5 bin kişilik motorize ekip kurulması planı geçiyor. Buna ilişkin somut bir şey var mıydı?'' şeklindeki sorusuna Altunbaş, ''Hayır olmadı. Bir ütopyaydı. Ütopik şeyler konuşulur, yapılmak istenir, ama her zaman yapılamaz'' yanıtını verdi. Altunbaş, bu motorize ekiple, devleti zayıf olarak gördükleri noktada müdahale etmeyi düşündüklerini belirterek, ''Bazı olaylarda polis yetersiz kalıyor. Şu anda arkamda 5 bin kişi olsaydı gider o göstericilerin karşısında dururdum ve Gazi'de, Tarlabaşı'nda o görüntüler olmazdı'' şeklinde konuştu. Bu arada duruşma salonundan çıkartılan ve bir süre sonra tekrar salona alınan Alparslan Arslan, Altunbaş'ın konuşması sırasında tanığa tekrar küfür etti. Duruşma salonunda görevli askerlerce ağzı bezle kapatılan Arslan, tekrar duruşma salonundan çıkartıldı.