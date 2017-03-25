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Alparslan Türkeş'in kızı 'referandum' kararını açıkladı

"Alparslan Türkeş hayatta olsaydı, MHP yöneticilerinin böyle bir teklifi yapması mümkün olmazdı"

25 Mart 2017 19:20

MHP Kurucu Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş, anayasa değişikliği teklifine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "hayır" oyu kullanacağını açıkladı. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Odunpazarı Kent Konseyi ile Cumhuriyet ve Demokrasi Gönüllüleri’nin davetlisi olarak Eskişehir’e Alparslan Türkeş’in kızı Çağrı Türkeş ile birlikte giden Sinan Oğan, Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Çağrı Türkeş, burada yaptığı konuşmasında referandumda "Hayır" diyeceğini belirtti. Türkeş, “Geçen 15 senelik zaman zarfında ülkemize birçok tuzaklar kurulduğuna şahit olduk. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da kendisinin birçok konuda aldatıldığını söyledi, itiraf etti" dedi.

"Bu son değişiklik teklifi de, son bir aldanmaya kapı açacak bir tekliftir" ifadesini kullanan Türkeş, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben bu şekilde nitelendiriyorum. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, Türk Milletinin birliğini tehlikeye sokacak bir teklif olduğunu gördüğüm için hayır diyorum. Ve bunu rahmetli babam Alparslan Türkeş de tamamen onun ilkelerine karşı bir tekliftir bu. O hayatta olsaydı, böyle bir teklifi Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerinin yapması mümkün olmazdı. Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerinin böyle bir teklife öncülük etmesi bundan evvel bütün iddialarının çürütür mahiyette bir davranıştır ve hepimizi çok üzmektedir. Biz ülkemizin selameti için, partimizin ayakta kalabilmesi için gönülden hayır diyoruz” 

 

 

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