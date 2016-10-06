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Alparslan Türkeş’in hiç bilinmeyen aile fotoğrafı

Aile albümünden çıkarılan fotoğraf, Türkeş’in tüm ailesiyle çekilen ilk fotoğrafı özelliğini taşıyor

06 Ekim 2016 12:29

MHP Kurucu Başkanı Alparslan Türkeş'in annesi, babası, ilk eşi ve kızlarıyla yer aldığı 1943 tarihli siyah beyaz fotoğraf ilk kez gün yüzüne çıktı.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; Türkeş ailesinin, Altunlu ailesi ile Erdek’teki piknik fotoğrafında Türkeş’in babası Ahmet Hamdi Bey, annesi Fatma Zehra Hanım, kız kardeşi Dervişe Hanım, Türkeş’in ilk eşi Muzaffer Türkeş, kızları Ayzıt ile Umay Türkeş’in aynı karede olduğu görülüyor. 

Aile albümünden çıkarılan fotoğraf, Türkeş’in tüm ailesiyle çekilen ilk fotoğrafı özelliğini taşıyor.

Türkeş’in gözaltına alındığı güne şahit olan tek isim Altunlu anılarında şunlara yer veriyor: 

“Binbaşı sert bir şekilde bir bana, bir de Aslan Üsteğmene bakarak aynı sertlikte ‘Hanginiz Alpaslan Türkeş?’ dedi. Aslan Üsteğmen gayet saygılı bir şekilde ‘Benim komutanım’ dedi. Daha sonra, Aslan Üsteğmeni Tabur Komutanlığı’na götürdüklerini ve arama yapmak üzere evine götürdüklerini, evinde buldukları bütün kitapları incelenmek üzere sandıklara koyduklarını veİstanbul’a götürerek tutukladıklarını öğrendim.”

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