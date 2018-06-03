Alparslan Türkeş'in eşinden Karamollaoğlu'na destek telefonu

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu telefonla arayıp desteklerini bildirdi.

Medyafaresi.com Ankara Temsilcisi Müşerref Seçkin, Temel Karamollaoğlu ile röportaj yaptığı sırada Seval Türkeş, Karamollaoğlu’nu telefonla aradı.

Seval Türkeş Karamollaoğlu’nun Hukuk devleti konusundaki değerlendirmelerini takdirle karşıladığını söyledi. Temel Karamollaoğlu da Seval Türkeş ile sohbet ederken 12 Eylül darbesinden sonra Alparslan Türkeş le aynı hücrede kaldıklarını açıkladı.

Karamollaoğlu, “Biz rahmetliyle uzun süre aynı tutukevinde kaldık. Bir ara bizimkileri ilk bir aydan sonra çıkardılar. Tutukevinde de 2’şer kişilik odalar var, bir de 15-20 kişilik. Biz rahmetliyle aynı odada kaldık,” diye konuştu.

Seval Türkeş ise bu konuya cevaben “Demek oradan da bir hukukunuz var,” dedi ve “Sizi ailece takdir ediyoruz. Böyle bir yakınlık duyuyoruz. İnşallah memleket için hayırlar ola,” diye ekledi.

Karamollaoğlu da “Sizlerin ilgisi beni memnun ediyor,” diye karşılık verdi.