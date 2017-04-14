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Alparslan Türkeş'in eşi de "Hayır" dedi

"Türkeş yaşasaydı o da 'Hayır' derdi"

14 Nisan 2017 16:25

Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, 16 Nisan'da anayasa değişikliğinin oylanacağı referandum hakkında konuştu. Türkeş, 'hayır' oyu vereceğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre, Halk TV canlı yayınına bağlanan Seval Türkeş, ''Türkeş yaşasaydı böyle bir tabloya MHP de, Türkeş de girmezdi. Bu yüzden 'Hayır' diyorum" dedi.

Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş de, Milliyetçiler Hayır, diyor platformunun toplantısında Hürriyet'in neden hayır, diyorsunuz sorusuna, "Rahmetli babam Türkeş de yaşasaydı hayır, derdi. Bugünkü MHP yöneticileri de evet, diyemezdi. Ülkemizin selameti için, partimizin ayakta kalabilmesi için hayır, diyorum. Bu teklif MHP'yi söndürecek bir tekliftir" yanıtını vermişti.  

Türkeş, "Ama kardeşiniz Tuğrul Türkeş de evet, diyor" sorusuna ise, "Ona dua ediyorum. Aslına rücu etsin inşallah" karşılığını vermişti. 

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