Alparslan Kuytul'un eşi: Ortadoğu ülkesi olmaya doğru gidiyoruz

Tutuklu olan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul, Türkiye’nin “sessiz sedasız” bir şekilde Ortadoğu ülkesi olmaya doğru gittiğini öne sürdü.

Tutuklu bulunan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul'a yaptığı yürüyüşler nedeniyle soruşturma açıldı. Semra Kuytul'un, "2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kanununa muhalefet"ten ifadesi alındı.

Alparslan Kuytul için yürüyüş yapan ve Kuytul'un resminin olduğu atkıları taşıyan Semra Kuytul, ifadesinde, "Eşim Alparslan Kuytul’un tutukluluğunun bir hukuksuzluk olduğunu düşündüğüm için bu hukuksuzluğa farkındalık oluşturmak için atkımı taktım. Atkımın suç olduğunu hiçbir polis memuru hiçbir zaman bize söylemedi hatta suç olmadığını söyleyen oldu. Atkı ile yürüyüş yapmanın suç olduğunu düşünmediğim için atkımı çıkarmadım" dedi. Kuytul ifadesinde, yürüyüşle ilgili olarak, "İzin alınması gerekli bir yürüyüş olduğunu düşünmediğim için hiçbir kuruma müracaat etmedim. Yürüyüşü ben organize ettim. Biz bu şekilde 2911 kapsamında bir yürüyüş yapmıyorduk arkadaşlarımızla önceden haberleşerek fakat slogansız bir şekilde normal olarak geziyorduk. Ayrıca yürüyüş bile yapsak anayasa ve ilgili kanunlara göre bunun için izin almamız gerekmiyor" dedi.

Kuytul, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili olarak, "#HayırlıCumalar Türkiye, sessiz sedasız bir Ortadoğu ülkesi olmaya doğru gidiyor. 3 kişi bir araya gelse yürüyemeyecek! 15-20 kişi bir araya gelip yasal hakkı olan basın açıklaması yapamayacak! Yasal hakkımız dahilinde yaptığımız #ÖzgürlükYürüyüşleri sebebiyle yine ifade verdim" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Öte yandan, Semra Kuytul daha önce de aynı konudan dolayı Emniyet'e götürülmüş ve ifadesi alınmıştı.