Alparslan Kuytul suikast planından şüphelendiğini söyledi: Bunu yapan Türk derin devleti

Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul, Siirt'teki iftar programına katılmak istedi. Kuytul, yolculuk esnasında polis tarafından 10 kez durdurulduklarını ifade ederek "Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum. Bir suikast olursa bunu yapan Türk derin devletidir! Tetikçinin kim olduğuna bakmayın" dedi.

"Ben hayatımda böyle sıkı bir arama görmedim" diyen Kuytul "Bunun normal olduğuna inanmıyorum, eğer bir suikast olacak olursa, ister bir trafik kazası şeklinde, ister silahlı saldırı şeklinde, ister yolda, ister daha sonra... Böyle bir şey olacak olursa bunu yapan Türk derin devletidir. Tetikçinin kim olduğunun önemi yoktur. Biz bu yola her şeyi göze alarak girdik" diye konuştu.