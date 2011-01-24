-ALPARSLAN ASLAN: ÖCALAN DAHİL BÜTÜN TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILSIN İSTANBUL (A.A) - 24.01.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davası sanıklarından Alparslan Arslan, "bu noktadan sonra artık insanların serbest bırakılmasından yanayım. Abdullah Öcalan da dahil bütün tutuklular serbest bırakılmalı" dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı Mehmet Ali Pekgüzel, telefon kayıtlarına göre Alparslan Arslan'ın Mutlu'yu Cumhuriyet Gazetesi'ne ilk bombanın atılmasından 4 gün önce 1 Mayıs 2006'da saat 20.28'de aradığını, Mutlu'nun da hemen sonra Arslan'ın arkadaşlarından Orhan Kadı'yı aradığını belirtti. Pekgüzel'in, daha sonra ''2 Mayıs'ta 17.38'de Alparslan Arslan sizi aramış. 3 Mayıs'ta 13.27'de Arslan ile görüşmüşsünüz. Ne konuştunuz?'' şeklinde bir soru yöneltmesi üzerine Osman Mutlu, ''Hatırlamıyorum'' yanıtını verdi. Alparslan Arslan'ın çapraz sorgusunda ''Osman Mutlu, Urfa eşrafından bir ailenin çocuğu. Korucularla, askerlerle rahat ilişkiler içinde. Bir çuval Kalaşnikof lazım' desem bulur'' şeklindeki ifadelerini anımsatan Pekgüzel, ''Korucularla böyle ilişkileriniz var mı? Sizden Kalaşnikof istedi mi? Sizin silah temin edebileceğinizi söylüyor'' diye sordu. Mutlu da, ''Hayır, Bu konuları benimle konuşmadı'' dedi. Pekgüzel'in ''Arslan ile husumetiniz var mı? 'Alparslan yalan söylemez' diyorlar'' sözlerine ise Mutlu, yanıt vermedi. Arslan'ın Avukat Teoman Ekşioğlu'nun 15 Mayıs 2006'da cep telefonuna gönderdiği ''Osman ile konuş, bilet alsın. Malzemeyi her türlü hazırla'' içerikli mesajın hatırlatılması üzerine Mutlu, bu konuda bilgisi olmadığını belirtti. Pekgüzel, 16 Mayıs günü saat 11.01'de, Arslan'a silah temin etmekten yargılanan tutuksuz sanık Aykut Metin Şükre'nin Osman Mutlu'yu aradığını, hemen ardından Mutlu'nun da Şükre'yi aradığını belirterek görüşmenin içeriğini sordu. Mutlu'nun bu görüşmeyi hatırlamadığını ifade etmesi üzerine Pekgüzel, ''17 Mayıs 2006'da Türkiye'yi sarsan bir cinayet işleniyor. Siz de Ankara'dasınız. Bir gün önce Arslan'a silah temin eden kişiyi aramışsınız. İnsan olayları kafasından geçirmez mi? Hiç irdelemediniz mi, düşünmediniz mi?'' diye tepki gösterdi. Saldırının meydana geldiği gün Ankara'dan Urfa'ya doğru yolu çıktığını ve kimseyle konuşmadığını söyleyen Mutlu'ya, Pekgüzel, ''17 Mayıs günü, Arslan'ın arkadaşı Teoman Ekşioğlu'nu, sanık Süleyman Esen'i arıyorsunuz. Neler konuştunuz, hatırlamıyor musunuz? Türkiye'yi sarsan bir eylem yapılıyor. İnsan aklından çıkaramaz. Sizin bir rahatsızlığınız var mı?'' dedi. Mutlu, bir rahatsızlığı olmadığını söyledi. Başka bir soru üzerine Mutlu, Osman Yıldırım'ı tanımadığını, Sedat Peker'i de öğrencilik döneminde bir lokantada gördüğünü ama görüşmediğini söyledi. -''ŞÜKRE İLE GÖRÜŞMEMİZ TAMAMEN TESADÜF''- Savcı Pekgüzel, Aykut Metin Şükre'nin daha önce verdiği ''Osman Mutlu ile görüştüğümüzde Ankara'da olduğunu, annesinin rahatsız olduğunu söyledi. Ben de İstanbul'a gelirse onun eczacılık diplomasını kiralayarak eczane işi yapmak istediğimi söyledim'' şeklindeki ifadelerini okudu. Annesinin rahatsız olduğunu, ancak kendisinin Urfa'da eczane işlettiğini, diplomasını kimseye kiraya vermeyi düşünmediğini ifade eden Mutlu, bu konuya ilişkin diğer sorular üzerine de, Danıştay saldırısından 1 gün önce Şükre ile görüşmesinin tamamen tesadüf olduğunu, Şükre'yi en son askere gitmeden önce 2000-2002 yılları arasında gördüğünü söyledi. -''SALDIRIDAN ÖNCE ARSLAN İLE GÖRÜŞMEDİM''- Mutlu, 16 Mayıs 2006 gecesi Arslan ile görüşmediğini, otelde arkadaşlarının kaydı olduğu için kendisinin kayıt yaptırmadığını söyledi. Savcıların sorularını tamamlamasının ardından davaya giren avukatlardan Vural Ergül, Osman Yıldırım'ın avukatı Murat Eken'in ''Telefon kayıtlarına göre, Alparslan Arslan Ankara'da sabaha kadar telefonla 'Osman' ile görüştü. Olsa olsa bu Osman Mutlu'dur. '' şeklinde değerlendirme yaptığını belirtti. Mutlu da, Arslan'ın Ankara'da olduğunu bilmediğini, böyle bir şey olmadığını kaydetti. Ergül'ün ''Hafıza probleminiz var mı? Beyanlarınız çelişkili. Hatırlamıyorsunuz'' sorusuna ise Mutlu, Ankara'da yaptığı her şeyin belli olduğunu, beyanlarında çelişki olmadığını anlattı. Mutlu, mahkeme heyetinin sorusu üzerine de Süleyman Esen ile Alparslan Arslan'ın Urfa'ya düğünü için geldiklerini söyledi. -ARSLAN: ''ÖCALAN DA DAHİL TÜM TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILSIN''- Duruşmada Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, Arslan'a Mutlu'nun anlattıkları konusunda ne diyeceğini sordu. Söyleyecek bir şeyi olmadığını belirten Arslan, ''Niye?'' diye soran Şengün'e , ''Bu noktadan sonra artık insanların serbest bırakılmasından yanayım. Abdullah Öcalan da dahil bütün tutuklular serbest bırakılmalı'' diye konuştu. Şengün'ün ''Osman Mutlu ile Ankara'da görüştünüz mü?'' sorusuna da Arslan, ne kadar hatırladığı konusunda kesin, net bir bilgi sahibi olmadığını belirterek, ''bu bilgilerin üzerine gidildikçe rahatsızlığının artacağını'' söyledi. Duruşma Mutlu'ya soru yöneltilmesiyle devam ediyor.