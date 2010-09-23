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ALPARSLAN ARSLAN'IN ANNESİ HAKİM KARŞISINDA İSTANBUL (A.A)

23 Eylül 2010 13:35

-ALPARSLAN ARSLAN'IN ANNESİ HAKİM KARŞISINDA İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - Birinci ''Ergenekon'' davasının 159. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Alparslan Arslan ve Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 20 tutuklu sanık katıldı. Tutuklu sanıklar Ergün Poyraz ve Erkut Ersoy ise duruşmaya gelmedi. Duruşma, bir önceki oturumda tanık sıfatıyla ifadesi alınan sanık Alparslan Arslan'ın annesi Porsor Hatice Arslan'a üye hakim Hasan Hüseyin Özese'nin sorularını yöneltmesiyle devam ediyor. Bu arada, duruşmalara geldiğinde kıyafeti genellikle dağınık olan Alparslan Arslan'ın takım elbise giydiği görüldü. 

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