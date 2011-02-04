-''ALPARSLAN ARSLAN İLE AYNI SINIFTAYMIŞIZ'' İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında avukat Yusuf Erikel'in de aralarında bulunduğu 8 sanıklı davanın dördüncü duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar avukat Yusuf Erikel ile tutuksuz yargılanan Hayri Bildik, Hakan Arıkan, Aydoğan Aksüngü, Maruf Şinik, Hakan Akdoğan, Recep Taylan ve Adem Uzun katıldı. Duruşmada çapraz sorgusu yapılan Erikel'e, savcı Mehmet Ali Pekgüzel, bazı telefon numaralarını okuyarak kendisine ait olup olmadığını sordu. Erikel, bazı numaraların kendisine ait olduğunu ve kullandığını, kendisine ait olan bazı telefonların da eşi ve ofis tarafından kullanıldığını söyledi. Erikel, seri halde 500 telefon numarasının da partide kullanılması için aldıklarını, bazılarını kendisinin de kullandığını söyledi. Savcı Pekgüzel'in, ''Ergenekon'' davalarında sanık olarak yargılanan avukatlar Hüseyin Buzoğlu, Ertaç Giray, Serdar Öztürk, Mustafa Levent Göktaş, Kemal Kerinçsiz, Adil Serdar Saçan, Emcet Olcaytu ve Levent Temiz'i tanıyıp tanımadığını sorduğu Erikel, bu kişileri tanımadığını kaydetti. -ALPARSLAN ARSLAN İLE SINIF ARKADAŞI- Pekgüzel'in, ''Alparslan Arslan'ı tanır mısınız? Sanırım Hukuk Fakültesinde sizden bir dönem sonraymış'' sorusu üzerine Erikel, ''Arslan ile aynı sınıftaymışız. Ben okula devam etmezdim. Okula gidip gelmediğim için tanımıyorum. Avukatlık yaptığı dönemde hiç görmedim. Fakat yanındaki çocuğu tanıyorum. Altunizade yurdunda kalıyordu. Hafif kiloluydu. Sonradan zayıflamış'' dedi. Bu kişinin ismini hatırlayamayan Erikel'e Pekgüzel, ''Süleyman Esen olabilir mi?'' diye sordu. Sanık Erikel de tam hatırlayamadığını ifade etti. Savcı Pekgüzel'in sorusu üzerine Erikel, ''Ergenekon'' davalarının sanıklarından Emin Şirin ile AK Parti'den istifa edince kendi partisine transfer edebilir miyim düşüncesiyle görüştüğünü belirtti. Şirin'in, Mehmet Ağar ile görüşmesi için kendisine randevu aldığını ifade eden Erikel, 2-3 kez görüştüğünü, ancak uyuşamadığı Ağar'ın partisine de katılmadığını anlattı. -KAYSERİ DOSYASI- Pekgüzel, Erikel'e, Kayseri'deki yolsuzluk dosyasında adı geçen Hacı Ali Hamurcu ile olan tanışıklığını sordu. Erikel de Hamurcu ile görüşerek tutanak düzenlediğini, bu sırada Hamurcu'nun Kayseri'deki iddialar nedeniyle polis tarafından arandığını kendisine söylemediğini kaydetti. Hamurcu'nun kendisine verdiği 10 milyon değerindeki senedin üzerinde vade tarihi olduğunu, mühür ve imza bulunduğunu ifade eden Erikel, ''Sonra bu senet nedeniyle belediye ile irtibata geçtim, ama yok böyle bir şey diyerek, hiç umursamadılar. Zaten, cep telefonuyla arayarak 'Başkan beni arasın, 10 milyon liralık senet borcunuzu ödeyin' diye bir tehdit olur mu?'' şeklinde konuştu. Erikel, 10 milyon liralık bir senedin 30-40 bin lira icra takip masrafının olduğunu, Hamurcu'nun, bunu ödeyecek gücünün bulunmadığını belirterek, bu konunun ancak uzlaşmayla çözüleceğini düşündüğünü anlattı. Senedin üzerindeki mührün de geçerli olmadığını dile getiren Erikel, ''13 numaralı mühürmüş. Belediye Başkanı'nın mührü ise 1 numaraymış'' diye konuştu. -ÖZOĞLU, HABERCİ OLARAK BU İŞİN PEŞİNE DÜŞTÜ- Senedi aldıktan sonra ''Ergenekon'' sanığı Durmuş Ali Özoğlu'na söylediğini, onun da haber yapalım dediğini ifade eden Erikel, ''Özoğlu gazeteci. İnternette sitesi var. Hükümete düşman bir örgütün içinde havası yok. Belgeleri kimseye vermedim. Özoğlu haberci olarak bu işin peşine düştü. Netleşen bir şey olmadığı için belge vermedim'' dedi. Pekgüzel'in ''Hamurcu'dan vekaleti aldığınız gün, Özoğlu ile 1453 saniyelik bir görüşmeniz var. Özoğlu'na Kayseri Büyükşehir Belediyesinin üzerine gitmesini söylediniz mi?'' sorusuna Erikel, Özoğlu'nun 300 tane icra dosyası olduğunu, müvekkili olduğu için her gün görüştüğünü, söz konusu olayı da daha sonraki günlerde anlattığını dile getirdi. Savcı Pekgüzel'in ''Hamurcu, belediyeye ne iş yapmış da 10 milyon liralık senet verilmiş'' sözlerine ise Erikel, Hamurcu'ya kimden rüşvet aldığı, 18 kişilik rüşvetçi listesi gibi Kayseri'deki olayları yazdırdığını, bu 15 sayfanın ancak dosyada olmadığını kaydetti. Mehmet Ali Pekgüzel'in senede ilişkin düzenlenen tutanakla ilgili sorularına da Erikel, senette tarihlerle ilgili 3 hata olduğunu söyledi. Savcı Pekgüzel'in tutanakta, Hamurcu'nun, ''Belediye Başkanı ve Genel Sekretere elden paralar verdim'' dediğinin yazıldığını hatırlatması Erikel, ''Bana rüşvet, diyor. Rüşvet olup olmadığı mahkemede belli olur. Ben hukukcuyum. Senetle ilgili tutanağa bu şekilde yazdım'' diye cevap verdi. Pekgüzel'in ''Senet, Kayseri'deki dosyada, savcılık, mahkeme tarafından sorulmuş. Tanık olarak dinlendiğinizde de senedi Hamurcu'nun babasına verdiğinizi söylemişsiniz. Babası almadığını söylemiş. Senet sizin evinizde bulundu?'' sorusuna Erikel, ''Babası istedi vermedim'' şeklindeki beyanının yanlış yazıldığını söyledi. Erikel, senedin aslını kimsenin istemediğini, kendisinin fotokopilerini isteyen kurumlara gönderdiğini ifade etti. Duruşma, Erikel'in çapraz sorgusuyla devam ediyor. (HNF-DÜR-İU)