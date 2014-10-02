Alp Yalman'ın yönetim kadrosu belli oldu

Galatasaray'da 25 Ekim tarihinde yapılacak olağanüstü kongre seçiminde adaylığını koyan tek isim olan Alp Yalman'ın listesindeki isimler netleşti.

Sporx.com'da yer alan habere göre; Alp Yalman, 25 Ekim’deki yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da göreve gelirse, Işın Çelebi 2. Başkan olarak görev yapacak.

Alp Yalman'nın listesinde şu isimler yer alıyor:

Taner Aşkın, Doğan Sarıbeyoğlu, Levent Nazifoğlu, Dikran Sönmezgil , Nasuhi Sezgin, Alper Noyan ve Engin Kapoğlu’nu da listesine alacağı belirtildi.

Abdurrahim Albayrak ise, Alp Yalman'dan gelen teklifi, "Faydalı olma şansım yok" diyerek reddetti.