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Spor

Alp Yalman'ın yönetim kadrosu belli oldu

Galatasaray başkanlığına aday olan Alp Yalman, seçileceği taktirde birlikte çalışacağı yönetim kadrosunu açıkladı

02 Ekim 2014 18:01

Galatasaray'da 25 Ekim tarihinde yapılacak olağanüstü kongre seçiminde adaylığını koyan tek isim olan Alp Yalman'ın listesindeki isimler netleşti.

Sporx.com'da yer alan habere göre; Alp Yalman, 25 Ekim’deki yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da göreve gelirse, Işın Çelebi 2. Başkan olarak görev yapacak.

Alp Yalman'nın listesinde şu isimler yer alıyor:

Taner Aşkın, Doğan Sarıbeyoğlu, Levent Nazifoğlu, Dikran Sönmezgil , Nasuhi Sezgin, Alper Noyan ve Engin Kapoğlu’nu da listesine alacağı belirtildi. 

Abdurrahim Albayrak ise, Alp Yalman'dan gelen teklifi, "Faydalı olma şansım yok" diyerek reddetti.

 

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