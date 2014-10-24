Alp Yalman: Sportif hedefler hiçbir zaman küçülmeyecek

Galatasaray’ın başkan adayı Alp Yalman “Bu camianın sportif hedefleri hiçbir zaman küçülmez. Bunlardan vazgeçebilme düşüncesi aklımızın ucuna dahi gelmez” dedi.

G.Saray’ın 25 Ekim Pazar günü yapacağı olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Alp Yalman, Çengelköy’deki evinde kongreye saatler kala Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’e konuştu.

Kimse kimsenin devamı değil

Ünal Aysal’ın görevinden istifa etmesi üzerine göreve talip olan ilk isim Yalman, rakibi Duygun Yarsuvat’ın kendisi ve ekibi için kullandığı ‘intikam timi’ ifadesine çok canının sıkıldığını belirtip şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz G.Saraylıyız. Seçimlerde eğer Duygun Yarsuvat kazanırsa, biz onun emrindeyiz. Ve bunu da hakikaten hissederek söylüyoruz. Ancak Duygun kardeşim, bize çok kötü bir yakıştırmada bulundu. Onun ‘intikam timi’ yakıştırması, haddini çok aşan ağır bir laf olmuş.

İntikam kelimesi camiamızda ilk kez kullanılıyor. Duygun hukukçudur, bilir. intikam, kin-nefret duygularıyla, bilinç kaybı ile harekettir. Duygun’un benden, ekibimden ve G.Saray camiasından özür dilemesi ve bu ağır iftirayı geri almasını bekliyorum. G.Saray’ın yaşam felsefesi ve edebiyatında intikam sözü asla var olmamıştır, olmayacaktır."

Yarsuvat’ın listesi için ‘Aysal yönetiminin devamı’ yakıştırmalarını hatırlatıldığında Yalman “Hiçbir listenin başka bir yönetimin devamı olduğu kanaatinde değilim. G.Saray’a hizmet etmek için bir araya gelmiş arkadaşlar vardır. Bunlar onun, bunun devamı değildir" cevabı verdi.

Kongre mayısta ama 2016 Mayıs’ta

G.Saray’ın küçülme politikası izleyeceği endişesi için Alp Yalman “G.Saray’ın kurtuluş formülü, acı reçete ile değil. Ama ilaç alması gerektiğine göre bir ilaç alacak. Ayrıca G.Saray’ın sportif hedefleri hiçbir zaman küçülmez, bu aklımızın ucundan geçmez.. Amacımız G.Saray’ın hak ettiği bütün şampiyonluklara götürebilmektir. Ama bu savruklukla yapılmaz” dedi.

"Görev süreniz 7 ay mı yoksa 3 yıllık mı olacak?" sorusuna Yalman “G.Saray’daki tüzük mayıs ayında bir kongre yapılmasını ön görmüyor. Biz kongreyi, gelirsek yine Mayıs ayında yapacağız. Ama 2016 yılında” şeklinde cevap verdi.

‘Ben futboldan anlarım’

Galatasaray’ın 2016 yılında Avrupa’ya katılamama riski olduğu iddiaları için Alp Yalman “Nasıl bir kaynak yaratmamız gerekiyorsa, öyle olacak, onu yapacağız. Projeleri Allah kısmet ederse göreve geldikten sonra konuşuruz” dedi. Futboldan anladığını ve futbolu kendi elinde tutacağını belirten Yalman “Şimdi söylemeyeceğim arkadaşlarım ile futbolda görev yapacağız” ifadelerini kullandı.

Gizlimiz saklımız olmayacak

Yalman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şeffat bir yönetimimiz olacak. Gizli, saklı yapacağımız bir şey olmayacak. Bu arada kurumsallaşma, savurgan olmak demek değildir."

İlişkilerin kötü olması zararımıza

"Galatasaray’ın TFF ile ilişkilerinin kötü olması sadece Galatasaray kulübüne değil, Türk sporuna, Türk kamuoyuna zarar verecek bir şey."

Genel Kurul hep doğru kararı verir

"Biz bir ekip olarak göreve talip oluyoruz. Bu ekipte herkes Galatasaray’ı zor günlerden çıkarıp daha iyi bir Galatasaray adına kararlı, bilgili ve azimli. Bunların içinde Galatasaray’ın çok fazla tanımadığı isimlerde var. Onlarda da sanki 40 yıllık Galatasaraylı gibi daha iyi günler adına çalışıyorlar. Biz ancak hizmetimizi onlara arz ederiz. Kararı onlar verir. Neyi doğru bulurlarsa kararını o şekilde verecekler. Galatasaray Genel Kurulu’nun vereceği karar, her zaman doğru karardır."

Tek düşünce şampiyonluk

"Galatasaray şampiyonluktan başka bir şey düşünmez. Ama, hedef sadece 4. yıldız değil. Galatasaray hangi branşta mücadele ediyorsa alabileceği, en iyi dereceyi almak ister. Spor yapmak için sahaya çıkan bütün takımlar adına en önemli şey, ilk oynayacağı maçtır. Tek tek bu etapları geçerse zaten gayesine ulaşır."

Adnan, yapamayacağıma inansa söylerdi

"Adnan Polat’ın beni desteklediğini söylemesinden daha doğal ne olabilir. Yöneticilik hayatına benimle başladı. Benim dostum. Eğer Adnan benim bu işi yapamayacağıma inansa idi, bunu da söylerdi. Onun için bunu niçin garip görüyorlar, anlamıyorum. Mehmet Cansun’da aynı şeyi söylüyor. Cansun da destekliyor. Eksik olmasın her zaman yanımda idi. Galatasaray’da zaten olması gereken de bu...”

Rekabetimiz fair-play dışına çıkmaz

Aziz Yıldırım ile alakalı dostane ifadeleri için Alp Yalman “Galatasaray, hiçbir kulübün, hiçbir federasyon ya da kuruluşun düşmanı değildir. Onların hepsi dosttur. Dostane ilişkiler içinde rekabet ederiz. Tabii ki bu rekabet, Galatasaray’ın zaferi ile bitsin. Galatasaray her tarafta ileride olsun, kılına zarar gelmesin. Bunu istememiz doğal... Ama bu etik ve fair-play anlayışının dışına bana göre çıkmaz. Yaptığım açıklamadan sonra da Aziz Yıldırım’la hiç konuşmadım” ifadelerini kullandı.