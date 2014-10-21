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Spor

Alp Yalman: Aziz Yıldırım'ın başımızın üstünde yeri var

Alp Yalman, sarı kırmızılı kulübün mali yapısının 'içler acısı' durumda olduğunu söyledi

21 Ekim 2014 18:44

Galatasaray başkan adayı Alp Yalman, seçildiği taktirde Fenerbahçe ile aralarındaki gerginliği bitireceklerini belirterek, "Ben Kadıköy'deki derbilere giderim. Aynı şekilde Aziz Yıldırım'ı da Arena'ya davet ederim. Başımızın üstünde yeri var" dedi.

Galatasaray'da 25 Ekim'de yapılacak seçimlerde Duygun Yarsuvat ile başkanlık yarışına girecek olan Alp Yalman, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Alp Yalman, sarı kırmızılı kulübün mali yapısının "içler acısı" durumda olduğunu söyledi. Başkan Ünal Aysal'ın alınganlık yaptığını belirten Alp Yalman, seçilmesi durumunda Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki Fenerbahçe derbisini Aziz Yıldırım ile izleyeceğini ifade etti.

 

‘Savuracak paramız yok’

 

Göreve gelmeleri halinde transferleri daha akılcı yapacaklarını belirten Yalman, "Daha önce transferler normal fiyatlarının üstünde yapılmış. Savuracak paramız yok" diyerek Ünal Aysal'ın transfer politikasını eleştirdi.

 

‘Aysal görev süresini tamamlamalıydı’

 

Alınan seçim kararının zamanlamasının yanlış olduğunu vurgulayan Alp Yalman, "Ünal Aysal'ın, görev süresini tamamlamasını beklerdim. Alınganlığa gerek yoktu" dedi.

 

‘Terim'e yapılanı Prandelli'ye yapmam’

 

Teknik direktör Cesare Prandelli ile henüz tanışma fırsatının olmadığını vurgulayan Yalman,"Prandelli akıllı, işini seven ve iyi niyetli biri. Fatih Terim'e yapılanı Prandelli'yi yapmam" sözleriyle İtalyan teknik adam ile devam edeceklerini söyledi.

 

‘Yıldırım'ı Arena'ya davet ederim’

 

Kulübe yeni gayrimenkuller kazandıracaklarını da belirten Galatasaray başkan adayı, Fenerbahçe kulübüne dostluk çağrısı yaptı. Yalman, "Kavgayla, hakaretle bir yere varılmaz. Dostluk eli de uzatıldığı zaman havada bırakılmaz. Ben Saracoğlu'ndaki derbilere giderim. Aynı şekilde Aziz Yıldırım'ı da Arena'ya davet ederim. Başımızın üstünde yeri var" ifadelerini kullandı.

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