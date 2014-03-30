Alp tüneline Türk imzası

Rönesans Holding’in yaptığı tünel tamamlan-dığında Zürih-Milano arası, hızlı trenle bir saat kısalarak 2 saat 40 dakikaya inecek. Doğayı korumayı hedefleyen tünel 250 km hıza göre planlandı.

Haşim Kılıç'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Alp Dağları’nın altından geçerek İsviçre’yi İtalya’ya bağlayan 57 kilometre uzunluğunda ve dünyanın en uzun tüneli olma özelliği taşıyan Gotthard Tüneli, bir Türk firmasının imzasını taşıyor. Ankara merkezli Rönesans Holding’in yaptığı tünel tamamlandığında Zürih-Milano arası, hızlı trenle bir saat kısalarak iki saat 40 dakikaya inecek. Tünelde test sürüşü, dün yapıldı.

Rönesans İnşaat, 1 Temmuz 2013 tarihinde Avusturya merkezli Alpine Group’un İsviçre kolu “Alpine Bau Gmbh, Hergiswill” firmasını satın aldı. Bu satın almayla birlikte Rönesans, Avrupa’nın en büyük projelerinden biri olan Rotterdam-Genova arasındaki hızlı tren hattının bir bölümünü oluşturan Gotthard Tüneli’nin inşasında yer aldı. Alp Dağları’nın altından geçen ve İsviçre’yle İtalya’yı birbirine bağlayan Gotthard Tüneli, dünyanın en uzun tüneli olma özelliği taşıyor. 2016 yılının sonunda açılması planlanan tünelle, Zürih ve Milano arası bir saat kısalarak iki saat 40 dakikaya inecek.

Toplam malliyet 9.5 milyar Euro

Dün test sürüşü yapılan tünel, her biri 57 kilometre uzunluğunda iki tüp geçitten oluşuyor. Toplam maliyeti 9.5 milyar euro olan tünelin inşasında Rönesans’la birlikte Alpiq In Tec (Güç ve kablo sistemleri), Alcatel-Lucent Schweiz/Thales Rss (Telekomünikasyon ve Güvenlik Sistemleri), Balfour Beatty Rail (Raylı Ulaşım Sistemleri) firmaları da görev yapıyor. Tünel, saatte 250 kilometre hıza göre tasarlandı. Tünelin inşasında iki bin 500 kişi çalışıyor. Tünel, Alp Dağları’nda doğanın korunması ve karayolu güvenliğinin sağlanması amacı taşıyor. 1940’lı yıllarda fikir olarak ortaya çıkan tünelin yapımı için 20 yıl önce yapılan bir dizi referandumla İsviçre halkının onayı alınmıştı. Tünel, ağır yük araçlarını yollardan uzaklaştırma ve İsviçre’nin el değmemiş Alp manzarasını korumayı da hedefliyor.

Unvanı Japonlardan alacak

Şu an dünyanın en uzun tüneli, Japon adalarında 53.8 kilometre uzunluk ile Hokkaido’yu Honşu’ya bağlalyan Seikan tüneli. Gotthard Tüneli’nin tamamlanmasıyla dünyanın en uzun tüneli ünvanı, İsviçre’ye geçecek. Rönesans Holding Rusya Yönetim Kurulu Başkanı Avni Akvardar, firmalarının dünyadaki çok özel tünel firmaları ile rekabet etmeyi planladığını belirtti.