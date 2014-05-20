'Alp Gürkan'a yakalama emri'

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan hakkında yakalama emri çıkartıldığını iddia etti.

Soma maden faciasıyla ilgili soruşturmayı yürüten Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahiner, bugüne kadar olayla ilgili 36 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Şüpheliler arasında bulunan 3 kişinin de faciada öldüğü ortaya çıktı.

Can Gürkan tutuklandı

Soma’daki maden faciasına ilişkin soruşturmada, dün gece de 'üst düzey' tutuklamalar yaşanmıştı.

Facianın meydana geldiği Soma Linyit'in Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ve genel müdür Ramazan Doğru tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün Soma Adliyesi’ne sevk edilenler arasında, şirketin sahibi Alp Gürkan'ın oğlu; Soma Linyit Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan da vardı.

Gürkan'ın savcılık ifadesinde, sorumluluğun kendisinde olmadığını ve tüm sorumluluğu maden şirketinin genel müdürü Ramazan Doğru'ya devrettiğini söylediği öğrenildi.

Ramazan Doğru'nun savcılık ifadesi sırasında soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişmeler yaşandı.

Doğru, ifadesinde Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin tüm sorumluluk yetkilerinin kendisine devri konusuyla ilgili belgedeki imzanın sahte olduğunu ve kendisine ait olmadığını iddia etti. Doğru'nun, "Suç benim üzerime yıkılmak isteniyor" dediği öğrenildi.

Bunun üzerine savcı, 'denetimli serbestlik' istemiyle mahkemeye sevk ettiği şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan için ek gözetim süresi istedi.

Savcının, tekrar ifadesine başvurduğu Can Gürkan bu kez tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ramazan Doğru ise tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Can Gürkan hakkındaki karar ise gece saatlerinde geldi. Mahkeme, Gürkan'ın da tutuklanmasına karar verdi.

Bilirkişi inceleyecek

Bundan sonraki süreçte, yetki devri belgesindeki sahte olduğu iddia edilen imzanın bilirkişi tarafından incelenmesi ve Ramazan Doğru'ya ait olup olmadığının belirlenmesi bekleniyor.

Mahkeme, bugün Cem Nesimoğulları, Naci Kor, İsmail Adalı, Hüseyin Alkan'ı 'denetimle serbestlik' yasası kapsamında serbest bırakırken, teknisyen Mehmet Ali Günay Çelik'in tutuklanmasına karar vermişti.

'Taksirle ölüme yol açmak'

Soruşturma kapsamında önceki gün de İşletme Müdürü Akın Çelik, İşletme Müdür yardımcısı Ertan Ersoy, güvenlik uzmanı Yalçın Erdoğan, vardiya amirleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Son tutuklamalarla soruşturma kapsamındaki tutuklama sayısı 8'e yükseldi.

'İki kez üretim durdu'

Öte yandan maden sorumlularının ifadelerinde gaz ölçümü konusunda sorumluluğu kabul etmedikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Vardiya Amiri Halil Sarı madende karbonmonoksit seviyesinin birçok kez beklenenden yüksek çıktığını söyledi. Sarı'nın gaz seviyesi yüzünden madenin bazı bölgelerinde üretimin 2 kez durdurulduğunu, bölümlerin kül basılarak kapatıldığını söylediği belirtildi. Vardiya amirinin madende daha önce elektrik kesintilerinin olduğunu söylediği de kaydedildi.

Tutuklanan işletme müdürü Akın Çelik'in ise ifadesinde çalıştığı süre boyunca madende anormal bir durumla karşılaşmadığını söylediği belirtildi.

Zanlılar TCK'nın 85/2 maddesi gereğince "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla yargılanacak.

Savcıdan açıklama

Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahiner, yönetim kurulu başkanı Can Gürkan dahil 8 kişinin tutuklandığı Soma soruşturmasında şüpheli olduğu belirlenen 3 kişinin olayda öldüğünün belirlendiğini söyledi.