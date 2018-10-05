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Dünya

Alp dağlarında kaybolan Kayserili dağcının cenazesi 26 yıl sonra bulundu

Hasan Tarım'ın cenazesinin cumartesi günü Kırkısrak'ta toprağa verilecek

05 Ekim 2018 02:35

Fransa’da Alp dağlarında 26 yıl önce dağcılık yaparken buzulların altında kalarak kaybolan Hasan Tarım’ın cenazesi 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulundu.

Kayseri Kırkısraklılar Derneği’nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şuÿifadeler yer aldı; "Duyuru: Ne acı bir haber 19.06.1992 yılında Fransa Alp dağlarında dağcılık yaparken kaybolan, buzulların altında kalan 971 doğumlu Yusuf ve Leyla Tarım’ın oğulları sevgili köylümüz Hasan Tarım 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulunmuştur. Ailesinin, sevenlerinin ve tüm Kırkısraklıların başı sağolsun."

Hasan Tarım’ın cenazesinin cumartesi günü Kırkısrak’ta toprağa verileceği belirtildi.

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