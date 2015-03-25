Alp Dağları'nda enkaz çalışmaları başladı



Fransız Haber Ajansı (AFP) arama kurtarma çalışmalarında 300 polis ve 380

itfaiyecinin görev yaptığını bildirdi.

Fransız polisinin dağcılık ekibine mensup 30 kişilik bir ekip bu sabah erken saatlerde

helikopterlerle kaza yerine indirildi. 65 kişiden oluşan bir başka ekip ise yaya olarak

sözkonusu noktaya doğru hareket etti.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve'nün sözcüsü arama-kurtarma çalışmalarının

güçlükle ilerlemesini beklediklerini söyledi. Sözcü, kazanın aydınlatılmasında önemli

kanıtların zarar görmesini önlemek amacıyla bölgeye meraklıların akın etmesinin

önleneceğini söyledi.