Alp Dağları'nda enkaz çalışmaları başladı

Fransız Haber Ajansı (AFP) arama kurtarma çalışmalarında 300 polis ve 380
itfaiyecinin görev yaptığını bildirdi.
Fransız polisinin dağcılık ekibine mensup 30 kişilik bir ekip bu sabah erken saatlerde
helikopterlerle kaza yerine indirildi. 65 kişiden oluşan bir başka ekip ise yaya olarak
sözkonusu noktaya doğru hareket etti.
Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve'nün sözcüsü arama-kurtarma çalışmalarının
güçlükle ilerlemesini beklediklerini söyledi. Sözcü, kazanın aydınlatılmasında önemli
kanıtların zarar görmesini önlemek amacıyla bölgeye meraklıların akın etmesinin
önleneceğini söyledi.