T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Alp Dağları'nda enkaz çalışmaları başladı

Fransa'nın güneyinde düşen Germanwings yolcu uçağının enkaz çalışmaları başladı. Enkazın dağlık bir alanda bulunması çalışmaların zorlaştırıyor.

25 Mart 2015 11:25


Fransız Haber Ajansı (AFP) arama kurtarma çalışmalarında 300 polis ve 380
itfaiyecinin görev yaptığını bildirdi.
Fransız polisinin dağcılık ekibine mensup 30 kişilik bir ekip bu sabah erken saatlerde
helikopterlerle kaza yerine indirildi. 65 kişiden oluşan bir başka ekip ise yaya olarak
sözkonusu noktaya doğru hareket etti.
Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve'nün sözcüsü arama-kurtarma çalışmalarının
güçlükle ilerlemesini beklediklerini söyledi. Sözcü, kazanın aydınlatılmasında önemli
kanıtların zarar görmesini önlemek amacıyla bölgeye meraklıların akın etmesinin
önleneceğini söyledi.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FransaGermanwingsHaber AjansıBakanı Bernard CazeneuveDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24