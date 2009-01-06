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Spor

Alonso kaza geçirdi

Alonso ve ailesi, tatil için bulundukları Kenya'da bindikleri özel uçağın karıştığı küçük kazadan, yara almadan kurtuldu.

06 Ocak 2009 02:00


Formula 1 takımlarından Renault'nun İspanyol pilotu Fernando Alonso ve ailesi, tatil için bulundukları Kenya'da bindikleri özel uçağın karıştığı küçük kazadan, yara almadan kurtuldu.

Renault'un İspanyol pilotu Fernando Alonso ve ailesi, büyük bir tehlike atlattı.

Renault takımından yapılan açıklamaya göre, Alonso ve ailesi, tatil yaptıkları Kenya'nın Malindi kentinden başkent Nairobi'ye uçmaya hazırlanırken, bindikleri özel uçağın bir kanadının, alandaki bir binaya çarpmasıyla sonuçlanan küçük bir kaza atlattı.

İnternette iddia edildiğinin aksine, bunun ufak bir kaza olduğu belirtilen açıklamada, Alonso ailesinin, tatil dönüşlerini bir gün erteleyecekleri ifade edildi.

2005 ve 2006 yıllarında olmak üzere iki dünya şampiyonluğu bulunan Alonso, geçen sezon da Singapur ve Japonya Grand Prix'lerinin birincisi olmuştu.

Öte yandan, İtalyan La Gazzetta dello Sport, geçen hafta Alonso'nun markalar şampiyonu Ferrari ile 2 yıllık gizli bir sözleşme imzaladığını iddia etmiş, İtalya takımı ise bu iddiayı yalanlamıştı.

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