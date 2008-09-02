Alonso kalıyor



Liverpool'un hocası Rafa Benitezi, Xabi Alonso için son dakika teklifi gelmemesi konusunda ısrarlı. Halbuki Londra ekibi Arsenal oyuncuyla ilgilendiğini açıklamıştı.



Javier Mascherano ve Steven Gerrard'ın formda olmaları, Alonso'nun Liverpool'da ki geleceğini tehlikeye sokuyor. Buna rağmen İspanyol oyuncunun, milli maçların ardından oynanacak Manchester United maçında, sakat olan Gerrard'ın yerine oynaması gündemde.



Liverpool Echo'ya konuşan Rafa Benitez, “Bence Alonso takımda kalacak” dedi. Ayrıca Benitez, İspanyol kanat oyuncusu Albert Riera'yı transfer sezonu kapanmadan almak istiyor.



