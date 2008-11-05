Alonso kalıyor



Formula 1'de pilotlar sıralamasında sezonu 5. sırada tamamlayan Fernando Alonso, takımı Renault ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatıyor.





Formula 1 takımlarından Renault, İspanyol pilot Fernando Alonso'nun sözleşmesini 2 yıl daha uzatıyor.



İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, Renault takımının patronu Flavio Briatore'nin Alonso ile yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldığı ve resmi açıklamanın kısa bir süre içinde yapılacağı belirtildi.



Formula 1'de sezon sonunda ismi Ferrari ve BMW ile geçen Alonso, bu iddiaları yalanlamıştı. R28 ile iyi bir sezon geçiren ve pilotlar sıralamasında 5. olan İspanyol pilot, 2009 sezonunda da Renault'un başpilotu olup İsviçreli Romain Grosjean ile birlikte mücadele edecek.



Öte yandan sözleşmesini 2 yıl uzattığı söylenen Alonso'nun, teklif gelmesi halinde 2009 yılı sonunda Renault'tan ayrılma opsiyonunu kullanabileceği iddia edildi.

