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Spor

Alonso, İstanbul Park'ın en iyisi

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si antrenman turlarıyla başlarken, yağmur ve ıslak zemin pilotların hızını kesti.

06 Mayıs 2011 03:00

T24 - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si antrenman turlarıyla başlarken, yağmur ve ıslak zemin pilotların hızını kesti. Islak zemin lastiklerini deneme imkanı bulan pilotlar, zaman zaman zorlu anlar yaşadı.


Dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in aracı, geçirdiği kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, başta ıslak zeminlerdeki başarılı sürüşleriyle hatırlanan Michael Schumacher olmak üzere birçok pilot da İstanbul Park'ta zaman zaman spin atıp pistten çıktı.


İlk antrenman turlarında 1.38.670 ile en iyi tur derecesine sahip Ferrari pilotu Fernando Alonso, 295 kilometre ile en yüksek hıza ulaşan pilot da oldu.


Mercedes GP, Rosberg ve Schumacher ile başarılı olup 2 ve 3. sıraları alırken, Red Bull ve Vodafone McLaren Mercedes pilotları ise alt sıralarda kaldı.



Hamilton, tur zamanı yapamadı


Son Çin Grand Prix'sinin galibi Lewis Hamilton, ilk antrenman turlarında tur zamanı yapamadı.
Piste 1 kez çıkan ve turu tamamlamadan pite giren Hamilton, son saniyelerde yeniden piste çıkmak istediyse de zaman yetmediği için pit başından dönmek zorunda kaldı.


Hamilton'ın takım arkadaşı Jenson Button da 1,5 saat süren bölümde sadece 4 tur atarken derece yapan pilotlar içinde 2.00.666 ile son sırada yer aldı.



Webber 11, Vettel 17. sırada


Red Bull pilotlarından Webber 11, Vettel ise ancak 17. sırada kaldı.


Bu arada, ilk antrenman turlarında bazı pilotların yerine test pilotları piste çıktı. Lotus'dan Heikki Kovalainen'in yerine Karun Chandok, Force India'dan Adrian Sutil'in yerine Nico Hulkenberg ve Scuderia Toro Rosso'dan Jaime Alguersuari'nin yerine Daniel Ricciardo antrenman turlarına katıldı.



Vettel 8. viraj kurbanı


İlk antrenman turlarına pilotların performansından çok, yağmur damgasını vurdu.


Yağışlı hava ve ıslak zemin nedeniyle pilotlar antrenman turlarında zor anlar yaşarken, Red Bull'un son dünya şampiyonu pilotu Sebastian Vettel, kaygan zemin nedeniyle İstanbul Park'ın ünlü 8. virajında aracını pistte tutamadı ve bariyerlere çarptı.


Aracının arka kısmı tamamen hasar gören Alman pilot, yara almazken antrenman turlarına devam edemedi.


Antrenman turlarının bitimine 27 dakika kala gerçekleşen kaza sonrasında kırmızı bayrakla yarış durduruldu. Vettel'in aracının kaldırılmasının ardından, yaklaşık 10 dakika sonra turlara devam edildi.


Böylece geçen yıl İstanbul'daki yarışta takım arkadaş Mark Webber ile çarpışıp kaza yapan Vettel, bu yıl da Türkiye Grand Prix'sine kazayla başladı.


Bu arada, Michael Schumacher, Paul Di Resta, Pastor Maldonado ve Narain Karthikeyan da ıslak zeminde spin atıp pistten çıkan pilotlar oldu.



Dereceler 10 saniye düştü


Islak zemin nedeniyle pilotlar ilk antrenman turlarında temkinli hareket ederken, tur dereceleri de geçen yılın ilk antrenman turlarının yaklaşık 10 saniye gerisinde kaldı.


Geçen yıl ilk antrenman turlarında 1,28,653'lük derece Lewis Hamilton'ı ilk sıraya taşırken, bu yıl Fernando Alonso 1,38,670 ile en iyi tur zamanına sahip oldu.



Antreman turları sonuçları


Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

     Sürücü             Ülkesi      Takım              Süre
-----------------       -------     -------           --------
1-Fernando Alonso       İspanya     Ferrari           1.38.670
2-Nico Rosberg          Almanya     Mercedes GP       1.40.072
3-Michael Schumacher    Almanya     Mercedes GP       1.40.132
4-Nick Heidfeld         Almanya     Renault           1.40.338
5-Vitaly Petrov         Rusya       Renault           1.40.401
6-Kamui Kobayashi       Japonya     Sauber            1.40.421
7-Felipe Massa          Brezilya    Ferrari           1.40.697
8-Daniel Ricciardo      Avustralya  S.Toro Rosso      1.41.094
9-Sebastien Buemi       İsviçre     S.Toro Rosso      1.41.178
10-Nico Hulkenberg      Almanya     Force India       1.41.347
11-Mark Webber          Avustralya  Red Bull Racing   1.42.564
12-Pastor Maldonado     Venezuella  Williams          1.42.597
13-Paul Di Resta        İngiltere   Force India       1.43.525
14-Rubens Barrichello   Brezilya    Williams          1.43.913
15-Jarno Trulli         İtalya      Lotus             1.43.986
16-Vitantonio Liuzzi    İtalya      HRT               1.44.787
17-Sebastian Vettel     Almanya     Red Bull Racing   1.44.954
18-Timo Glock           Almanya     Virgin            1.45.183
19-Jerome D'Ambrosio    Belçika     Virgin            1.45.237
20-Narain Karthikeyan   Hindistan   HRT               1.48.461
21-Karun Chandok        Hindistan   Lotus             1.51.676
22-Sergio Perez         Meksika     Sauber            1.55.791
23-Jenson Button        İngiltere   McLaren Mercedes  2.00.666
24-Lewis Hamilton       İngiltere   McLaren Mercedes  --------

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