Alonso, İstanbul Park'ın en iyisi

T24 -

Hamilton, tur zamanı yapamadı

Webber 11, Vettel 17. sırada

Vettel 8. viraj kurbanı

Dereceler 10 saniye düştü

Antreman turları sonuçları





Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

Dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in aracı, geçirdiği kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, başta ıslak zeminlerdeki başarılı sürüşleriyle hatırlanan Michael Schumacher olmak üzere birçok pilot da İstanbul Park'ta zaman zaman spin atıp pistten çıktı.İlk antrenman turlarında 1.38.670 ile en iyi tur derecesine sahip Ferrari pilotu Fernando Alonso, 295 kilometre ile en yüksek hıza ulaşan pilot da oldu.Mercedes GP, Rosberg ve Schumacher ile başarılı olup 2 ve 3. sıraları alırken, Red Bull ve Vodafone McLaren Mercedes pilotları ise alt sıralarda kaldı.Son Çin Grand Prix'sinin galibi Lewis Hamilton, ilk antrenman turlarında tur zamanı yapamadı.Piste 1 kez çıkan ve turu tamamlamadan pite giren Hamilton, son saniyelerde yeniden piste çıkmak istediyse de zaman yetmediği için pit başından dönmek zorunda kaldı.Hamilton'ın takım arkadaşı Jenson Button da 1,5 saat süren bölümde sadece 4 tur atarken derece yapan pilotlar içinde 2.00.666 ile son sırada yer aldı.Red Bull pilotlarından Webber 11, Vettel ise ancak 17. sırada kaldı.Bu arada, ilk antrenman turlarında bazı pilotların yerine test pilotları piste çıktı. Lotus'dan Heikki Kovalainen'in yerine Karun Chandok, Force India'dan Adrian Sutil'in yerine Nico Hulkenberg ve Scuderia Toro Rosso'dan Jaime Alguersuari'nin yerine Daniel Ricciardo antrenman turlarına katıldı.İlk antrenman turlarına pilotların performansından çok, yağmur damgasını vurdu.Yağışlı hava ve ıslak zemin nedeniyle pilotlar antrenman turlarında zor anlar yaşarken, Red Bull'un son dünya şampiyonu pilotu Sebastian Vettel, kaygan zemin nedeniyle İstanbul Park'ın ünlü 8. virajında aracını pistte tutamadı ve bariyerlere çarptı.Aracının arka kısmı tamamen hasar gören Alman pilot, yara almazken antrenman turlarına devam edemedi.Antrenman turlarının bitimine 27 dakika kala gerçekleşen kaza sonrasında kırmızı bayrakla yarış durduruldu. Vettel'in aracının kaldırılmasının ardından, yaklaşık 10 dakika sonra turlara devam edildi.Böylece geçen yıl İstanbul'daki yarışta takım arkadaş Mark Webber ile çarpışıp kaza yapan Vettel, bu yıl da Türkiye Grand Prix'sine kazayla başladı.Bu arada, Michael Schumacher, Paul Di Resta, Pastor Maldonado ve Narain Karthikeyan da ıslak zeminde spin atıp pistten çıkan pilotlar oldu.Islak zemin nedeniyle pilotlar ilk antrenman turlarında temkinli hareket ederken, tur dereceleri de geçen yılın ilk antrenman turlarının yaklaşık 10 saniye gerisinde kaldı.Geçen yıl ilk antrenman turlarında 1,28,653'lük derece Lewis Hamilton'ı ilk sıraya taşırken, bu yıl Fernando Alonso 1,38,670 ile en iyi tur zamanına sahip oldu.

Sürücü Ülkesi Takım Süre

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1-Fernando Alonso İspanya Ferrari 1.38.670

2-Nico Rosberg Almanya Mercedes GP 1.40.072

3-Michael Schumacher Almanya Mercedes GP 1.40.132

4-Nick Heidfeld Almanya Renault 1.40.338

5-Vitaly Petrov Rusya Renault 1.40.401

6-Kamui Kobayashi Japonya Sauber 1.40.421

7-Felipe Massa Brezilya Ferrari 1.40.697

8-Daniel Ricciardo Avustralya S.Toro Rosso 1.41.094

9-Sebastien Buemi İsviçre S.Toro Rosso 1.41.178

10-Nico Hulkenberg Almanya Force India 1.41.347

11-Mark Webber Avustralya Red Bull Racing 1.42.564

12-Pastor Maldonado Venezuella Williams 1.42.597

13-Paul Di Resta İngiltere Force India 1.43.525

14-Rubens Barrichello Brezilya Williams 1.43.913

15-Jarno Trulli İtalya Lotus 1.43.986

16-Vitantonio Liuzzi İtalya HRT 1.44.787

17-Sebastian Vettel Almanya Red Bull Racing 1.44.954

18-Timo Glock Almanya Virgin 1.45.183

19-Jerome D'Ambrosio Belçika Virgin 1.45.237

20-Narain Karthikeyan Hindistan HRT 1.48.461

21-Karun Chandok Hindistan Lotus 1.51.676

22-Sergio Perez Meksika Sauber 1.55.791

23-Jenson Button İngiltere McLaren Mercedes 2.00.666

24-Lewis Hamilton İngiltere McLaren Mercedes --------



