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Spor

Alonso için geri sayım

Fenerbahçe'nin Xabi Alonso transferinde sona çok yaklaştığı öğrenildi. Aragones'in Alonso'yu kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor...

28 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 -  İngiltere'nin Liverpool takımında forma giyen İspanyol futbolcunun dün Teknik Direktör Benitez ile yaptığı görüşme sonrası ayrılma kararı aldığı belirtildi. Liverpool kulübünün de Fenerbahçe'nin yaptığı 12 milyon pound teklifi karşılığında bu futbolcuyu satmayı kararlaştırdığı ifade edildi.


Transferin her an açıklanabileceği, İspanyol futbolcunun da önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a getirileceği bildirildi. İngiltere'nin Mirror gazetesi de bu transfer haberine geniş yer verirken, Alonso'nun kalmak istediğini, ancak Fenerbahçe'nin astronomik teklifi üzerine de Benitez'in bu oyuncuyu satmayı kararlaştırdığnı yazdı.

27 yaşındaki Xabi Alonso, orta sahada savunmaya dönük futbol oynuyor ve tekniği ile de dikkat çekiyor. 2004'ten bu yana Liverpool'da yer alan Alonso, 136 macta 12 gol attı. İspanya milli takımının formasını ise 47 kez giyen Alonso, 1 kez de ağları havalandırdı.

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