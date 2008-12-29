'Alonso Ferrari'de' iddiası

İtalya'nın ünlü gazetesi La Gazzetta Dello Sport, Ferrari'nin Fernando Alonso ile gizli bir anlaşma yaptığını ileri sürdü. İddiaya göre İspanyol şampiyon, 2011'den itibaren 4 yıl İtalyan markası adına mücadele edecek.



Renault ile çifte dünya şampiyonluğu yaşadıktan sonra McLaren'e geçen, ancak İngiliz takımında geçen mutsuz 1 yılın ardından yeniden Renault'ya dönen Fernando Alonso'nun Ferrari'ye transfer olacağı iddia edildi.



İtalyan La Gazetta Dello Sport'a göre İspanyol sürücü, Ferrari ile 4 yıllığına anlaştı. Anlaşma 2011 yılından itibaren geçerli olacak. Ancak, yine gazetenin haberine göre bu yıl şampiyonluk yarışının dışında kalan Kimi Raikkonen'in kötü performansını önümüzdeki sezon da sürdürmesi halinde Alonso, İtalyan takımına 2010 yılında dahil olacak. Formula 1’de 2005 ve 2006 yıllarının şampiyonu Alonso, Ferrari'de yarışma konusundaki isteğini hiçbir zaman gizlememişti.



Ferrari'nin Massa ve Raikkonen ile 2 sezonluk daha sözleşmesi bulunuyor. Aynı şekilde Alonso'nun da Renault ile olan kontratı 2010 sonunda bitiyor.



Ferrari takımı Alonso transferiyle ilgili haberleri net olarak yalanmadı ve, "Mevcut sürücülerimizle 2010 yılının sonuna kadar sözleşmemiz olduğunu hatırlatırız" açıklamasıyla yetindi.

