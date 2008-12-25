'Alonso baskı anlarında Schumi'den iyi'

Renault'un şefi Flavio Briatore, Fernando Alonso'nun baskıyı idare etme konusunda yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'den üstün bir pilot olduğunu savundu.



Briatore, halen patronluğunu yaptığı Alonso ve eski pilotu Michael Schumacher'den hangisinin daha iyi olduğu konusunda sessiz kaldı ancak en azından bir konuda Alonso'nun Schumacher'den üstün olduğunu belirtti.



F1 Racing dergisine konuşan Renault'nun patronu, "ikisi F1'in farklı dönemlerinden farklı özelliklere sahip pilotlar. Ama bence Fernando, Michael'dan daha az hata yapıyor" dedi.



Briatore, ikişer şampiyonluk yaşadığı iki pilottan Alonso'nun baskı anlarında çok daha iyi performans sergilediğini belirterek, "Fernando'nun üzerindeki baskı arttıkça performansı da artıyor, Michael baskıyı idare etme konusunda o kadar iyi değildi" dedi.



Flavio Briatore, iki kez dünya şampiyonu Alonso'nun McLaren'de geçirdiği çalkantılı tek sezonun İspanyol sürücüyü geliştirdiğine inanıyor:



"Fernando Fernando'dur. Bir yıl daha tecrübe kazanmış olarak bize döndü. Mücadelenin seviyesinin yüksek olduğu böyle bir ortamda çok iyi bir takımda geçirilen bir sezon bile değerlidir."

