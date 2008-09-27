Alonso: “Arteta Everton’un herşeyi”



Hafta sonu oynayacakları derbi maçı öncesi konuşan Xabi Alonso; Everton’un en tehlikeli oyuncusu kendisi gibi İspanyol olan Arteta olduğunu söyledi.



Mikel Arteta geçmiş senelerde başarıyla oynadığı orta sahanın ortasında bu sene görev yapmıyor. Hocası David Moyes onu kanatta kullanıyor. Arteta’da bunu pek yadırgamış gibi durmuyor.



Liverpool’un başarılı orta saha oyuncusu Xabi Alonso hafta sonu oynayacakları derbi maçta Everton’dan Arteta’ya çok dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Ortalama iki maçta bir gol atan Arteta’nın rakibin en tehlikeli oyuncusu olduğunu söylen Alonso Mirror’a yaptığı açıklamada: “O’nun Everton’un her şeyi olduğunu biliyoruz. Arteta’yı durdurmak zorundayız” dedi



