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Dünya

Alo yolsuzluk!

Afganistan'da hükümet, yolsuzlukla mücadele için kolları sıvadı.

26 Mart 2010 02:00

T24 - Güvenlik ve istikrarın başlıca sorunlar arasında yer aldığı Afganistan'da hükümet, bir diğer önemli sorunla mücadele için kolları sıvadı. Afganistan'da artık yolsuzlukları ihbar etmek için bir telefon hattı var.

Afganistan’da öncelikli sorunun güvenlik olduğu biliniyor. Güvenliğin ise ülkedeki yolsuzluklarla etkin mücadele edilmeden sağlanamayacağı vurgulanıyor. Afgan hükümeti bu durumu iyi bildiğinden, bu konuya odaklandı ve ilk iş olarak bir yolsuzluklarla mücadele telefon hattı oluşturdu. İş çevreleri rüşvete, yolsuzluklara tanık oldukları durumları, rüşvet alan polis memurlarını, bürokratları Afganistan tarihinde ilk kez uygulamaya konulan bu telefon hattı üzerinden şikâyet edebilecekler.

Afganistan Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapan İhracat Geliştirme Ajansı’ndan Ahmed Cavid telefon hattına ilişkin olarak, “Bu telefon hattının amacı, insanların sokak ortasında durdurulduğu ve rüşvet istendiği ortamların ya da benzer durumların saptanması. Eğer saptanan durumun aciliyeti varsa, o zaman çözüm için İçişleri Bakanlığı'nı ya da Polisi arıyoruz” diyor.

İhracat Geliştirme Ajansı’ndan Ahmet Cavid, şu ana kadar her ay ticaretle uğraşan 70 ila 150 kişinin bu hattı kullandığını anlatıyor. Eğer durum acil değilse, o zaman olay bilgisayara kaydediliyor. Acil durumlarda güvenlik güçleri müdahale ediyor. İhracat Geliştirme Ajansı’ndan Ahmed Cavid, güvenlik güçleriyle işbirliği içinde her ay iki-üç kez bu türden operasyon düzenlediklerini anlatıyor.

Kabil'in eli kolu bağlı

Ancak hükümet istediği her yerde müdahalede bulunamıyor. Ülkenin iç kesimlerinde Taliban’ın kontrol ettiği tehlikeli bölgelerde hükümetin eli kolu bağlı. Uluslararası Şeffaflık örgütünün (Transparency International) belirlemelerine göre Afganistan, dünyada yolsuzluğun en çok görüldüğü iki ülkeden biri. Ve uzmanlar, hükümetin yolsuzlukları önlemede başarısız kalması durumunda ülkenin geri kalan sorunlarının çözümünün de zorlaşacağı görüşünde birleşiyorlar.

Eline geçen ilk fırsatta ek kazanç sağlamaya bakan düşük ücretli Afgan güvenlik güçlerine halk nasıl güvenecek? İhracat Geliştirme Ajansı’ndan Ahmed Cavid bu konuda şu görüşleri savunuyor:

“Yoksulluk, güvenlik durumu ve diğer sosyal sorunlar birbiriyle bağlantılı ve birbirini gerektiren durumlar. Tıpkı, tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıktı, sorusu gibi. Afganistan’da özellikle günlük yolsuzluklar çok yaygın. Elbette ki en üst seviyede yolsuzluklar her devlette görülebiliyor, ancak bu durum ülke açısından çok daha büyük bir sorun oluşturuyor.”

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