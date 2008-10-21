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Dünya

Alo! Yalnız ölemem

Yalnız ölmek istemeyen yaşlılar, son saatlerinde yanlarında olması için refakatçi kiralamaya yoluna gidiyor

21 Ekim 2008 03:00

Danimarka'da, hastanelerde ölümü bekleyen hastaların büyük bölümü son saatlerini evlerinde geçirmek istiyor.

Ancak, "aile" ve "akraba" kavramlarının giderek yok olduğu, yaşlıların kaderine terk edildiği Avrupa'da bu dilek asla gerçekleşmiyor. 20 yıllık hemşire Anne-Mette Harder'in kurduğu kiralık "refakatçilik" firması, maddi imkânı müsait olan Danimarkalıların "evlerinde vefat etmelerine" saati 500 krondan (125 YTL) yardımcı olmaya çalışıyor.

Aksiyon dergisinin son sayısında yer alan Hasan Cücük imzalı habere göre yakınlarını ölüm anında yanında bulamayan Danimarkalılar, kiralık refakatçiler sayesinde son nefeslerini huzurlu bir şekilde veriyor.

Avrupa'da giderek yaşlanan nüfus, büyük bir problem oluşturuyor. Hemşire Anne-Mette Harder, bu konuda Müslümanların çok şanslı olduğunu belirtiyor: "Müslümanların hastaya ilgisine hayran kaldım. Biri hastalanınca bütün tanıdıkları hastaneye koşuyor. Hastane ziyaretleri formalite değildi. Müslümanlar hastayı hiç yalnız bırakmıyor. Sürekli ziyaret edip moral veriyorlar, dua ediyorlar."

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