'Alo Rehin Alma Hattı'

T24-

Besançon kentinde faaliyet gösteren Son Gerçek adlı şirket, sınırlarını zorlayan müşterisinin elini ağzını bağlayıp kaçırıyor, karanlık birmahzene saatlerce kapatıyor. Müşterinin kesinlikle tanımadığı kişilerce yapılan bu hizmetin karşılığında da şirket bin euro ücret alıyor.



‘Psikolojik şok garantili’



İsteğe göre, kaçırma olayına otomobil veya tekne takibi, helikopterle kaçış ve daha uzun süreli rehin alma senaryoları da ekleniyor. Tabii böylece ücret de katlanıyor. Müşteri, şirkete ne istediğini bildiriyor.





Ardından şirket de isteğe uygun bir senaryo hazırlıyor. Unutamayacağı psikolojik bir şok yaşatılacağı garantisi verilen müşteriyle, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğu yolunda bir sözleşme imzalanıyor. Müşteri, olayın ne zaman başlayacağını asla bilmiyor. Şirket elemanları, birkaç gün süren takibin ardından, kaçırma eylemini gerçekleştiriyor.







'Diri diri gömülen de var'



Kimi müşteriler, fobileriyle yüzleşmek amacıyla, diri diri gömülmek istiyor. Kaçırılmanın yanı sıra, bir firarinin yakalanması için insan avı, sürat teknesiyle uyuşturucu kaçakçılığı, morgda bir gece geçirmek veya kendi cenaze törenine katılmak için talepte bulunanlar da var.







'Oyun' filminden ilham aldı'



Şirketin kurucusu Georges Cexus (28), bu iş için Michael Douglas’ın rol aldığı 1997’de yapımı “The Game” (Oyun) adlı filmden esinlendiğini gizlemiyor. Fransız yetkililer şirketin yasal olduğunu söylüyor.