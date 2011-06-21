'Alo polis, Savcı Bey suç işliyor?'

T24- Hopa'da gözaltına alınanlar adliyedeyken avukatların savcının odasına girmesi engellendi, avukatlar yardım için 155'i aradı.

Mesut Hasan Benli'nin Radikal'de yayımlanan (21 Haziran 2011) haberi şöyle:













Hopa’daki protesto eylemlerine katılan ve gözaltına alınanların Erzurum’daki sorgu sırasında avukatların savcı ile görüşmesinin engellendiği bunun üzerine avukatların 155’yi arayarak yardım istediği ortaya çıktı.

Hopa’daki eyleme katılanlar hakkında Özel Yetkili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütün adına faaliyette bulunmak ve 2911 sayılı kanuna muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Olaylara katılan 5 kişi özel yetkili Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuklandı.

Bu tutuklama öncesinde yaşanan olayları Çağdaş Hukukçular Derneği raporlaştırdı. Hazırlanan raporda polis tarafından savcıyla görüşmeleri engellenen avukatların 155’i arayarak yardım istedikleri ortaya çıktı. Raporda şöyle denildi:

“Dilekçelerimizi savcıya ulaştırmakta sorun yaşadık. Savcı saatlerce kendisi ile görüşmemizi engellemeye çalışarak kapıya ve koridora polis yığdı. Müvekkillerimiz ile görüşme isteğimizi içeren dilekçelerimizi kapıda görevli polise vermemiz gerektiği belirtilerek kendimizin havale ettiremeyeceği söylendi. Savcı ile görüşmemiz engellendiği ve bir yazılı gerekçe de sunulmadığı için bu hukuka aykırı işlem dolayısıyla 155’i arayıp şikayette bulunduk! Bu süreç boyunca soruşturma numarası tarafımızdan gizlendi”

Örgüt bir var bir yok

Öte yandan önce bir örgüt bulunmadığı yönündeki savcılık ve mahkeme tespitlerine karşın daha sonra Hopa ve Ankara’da çıkan olaylarla ilgili ‘örgüt suçlaması yöneltilmesine sanık avukatları tepki gösteriyor. Hopa’daki olaylarla ilgili beş kişinin tutuklandığı kararda ‘terör örgütü adına faaliyette bulunma’ suçu yer almamıştı.

Hopa’daki olayların protesto etmek amacıyla 31 Mayıs günü Ankara’da yapılan olaylı eylemle ilgili olarak da beş kişi Özel Yetkili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘ Gösteri ve yürüyüş kanuna muhalefet’, kamu malına zarar verme suçlarından tutuklandı. Ankara savcılığının ‘ örgüt adına eylem yapmak’ suçlaması mahkemece kabul edilmedi. Böylece hem Ankara hem Erzurum özel yetkili mahkemeleri Hopa eylemlerine katılan şüphelilerin “terör örgütü bağlantısı” bulunmadığın tespit etmiş oldu.

Suç birden değişti

Ancak özel yetkili Ankara Başsavcıvekilliği terör örgütü adına faaliyette bulunma suçundan sürdürdüğü soruşturmasına devam etti.

Savcılık, bu kapsamda 15 Haziran tarihinde 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. Soruşturmada 17 şüpheli tutuklanması istemiyle mahkeme sevk edildi. İlk kararlarda, ‘terör örgütü adına faaliyette bulunma’suçuna ilişkin tutuklama kararı bulunmazken, Nöbetçi Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Muhammed Alabaş 15 kişiyi, ‘Terör Örgütü Adına Faaliyette Bulunma’, Gösteri ve yürüyüş kanuna muhalefet’, ‘Kamu Malına Zarar Verme’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklu 15 kişi Sincan F tipinde

Hopa olaylarıyla ilgili olarak tutuklama kararları arasındaki fark ilginç bir tablo ortaya çıkardı. 15 kişinin sevk maddeleri içinde terör örgütü vurgusu yapılması nedeniyle bu kişiler daha önce tutuklanan arkadaşlarının aksine Sincan F tipi Cezaevine konuldu. Sanık Avukatların Denizer Şanlı şüphelilere hem savcılık hem mahkeme sorgusu sırasında “Sadaece Terör Örgütüne üye misin” diye sorulduğu belirtilerek “Sadece bu soru soruldu. Ancak hangi örgüt olduğu, örgütün yöneticileri kim olduğu, nasıl talimat alındığı şeklinde hiçbir soru sorulmadı” dedi.