Alo! Guanatanamo'da işkence görüyorum

ABD'nin Küba'daki Guantanamo tutukevinde bulunan bir tutsak, El Cezire televizyon kanalına telefon ederek, işkence gördüğünü söylemeyi başardı.



Guantanamo'daki bir tutsakla bir medya kanalının yaptığı ilk röportajda, Muhammed El Garani adlı tutsak, hücresinden çıkmayı reddettiği için ciddi bir şekilde dövüldüğünü söyledi.



21 yaşındaki Çadlı Garani, gardiyanların kendisini cop ile dövdüğünü ve üzerine göz yaşartıcı gaz sıktığını anlattı. Garani, olayın, ABD Başkanı Barack Obama göreve geldikten sonra olduğunu belirtti.



Dişi kırılmış



Görgü tanığı bir tutsak, diğer tutsaklarla bir araya gelmesi yasak olduğu için hücresinden çıkmak istemeyen Garani'nin, 6 asker tarafından hücresinden çıkarıldığı ve yediği dayak sonrası dişinin kırıldığını söyledi.



Ailesi yerine TV'yi aramış olabilir



El Cezire, Garani'ye telefonla nasıl ulaşmayı başardığını söylemezken tutukevi yetkililerinden Yüzbaşı Brook DeWalt, Miami Herald gazetesine verdiği demeçte, Garani'nin büyük ihtimalle, haftalık telefon hakkını ailesini aramak yerine El Cezire'yi aramak için kullandığını ifade etti. DeWalt, Garani'nin iddialarını destekleyecek kanıt bulunmadığını da öne sürdü.



ABD, tutsaklarla röportaja izin vermiyor.



Amerikalı bir yargıç, ocak ayında Garani'nin serbest bırakılması yönünde karar vermişti. Garani, o tarihten beri, tahliye bekleyen tutsakların kaldığı "nispeten daha rahat" bölümde tutuluyor.



Pakistan'da bir camide 2001 yılında yerel polis tarafından gözaltına alınan Garani 2002 yılında Amerikan güçlerine teslim edilmişti. Garani, Guantanmo'nun ilk ve en genç tutsaklarından biri.



Tutukevinde, çoğu terör zanlısı yaklaşık 240 tutsak bulunuyor.



