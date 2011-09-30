-Alo gıda 174 hattına 503 bin telefon ANKARA (A.A) - 30.09.2011 - Tüketicilerin gıda ile ilgili sorunlarını, şikayetlerini iletmesi için 14 Şubat 2009'da kurulan Alo Gıda 174 Hattı'na kurulduğu günden bu yana toplam 503 bin 489 telefon geldiği kaydedildi. Alınan bilgiye göre, vatandaşların gıdayla ilgili sorunlarını, şikayetlerini ilettikleri çeşitli bilgiler verdikleri gıda hattına gelen başvurulardan 77 bin 733'ü kayıt altına alındı, bu başvuruların 73 bin 822'si sonuçlandırıldı. Başvuruların işletme faaliyet alanlarına göre dağılımı ise 31 bin 624'ü (yüzde 49) satış yeri, 21 bin 461'i (yüzde 34) üretim yeri, 10 bin 677'si ise (yüzde 17) toplu tüketim yerlerine ilişkin oldu. Başvuruların ürün gruplarına bakıldığında, 17 bin 100 (yüzde 29) başvuruyla tahıl, un ve unlu mamuller ilk sırada geldi. Bunu, 10 bin 905 başvuruyla (yüzde 18) et ve et ürünleri, 8 bin 217 başvuruyla (yüzde 14) tasnif dışı gıdalar izledi. Başvurular türlerine göre incelendiğinde ise 62 bin 97 (yüzde 80) başvurunun ihbar ve şikayet, 12 bin 47'sinin (yüzde 16) bilgi alma, 3 bin 116'sının (yüzde 4) gıda zehirlenmesi konusunda olduğu, başvuru türlerinin yüzde 99,2'sinin bu üç kategoride kayıt altına alındığı belirtildi. Başvurular çerçevesinde yapılan denetimlerde 8 bin 963 adet idari para cezası (yüzde 68), 3 bin 369 adet üretim/faaliyetten men cezası (yüzde 26), 800 adet Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu (yüzde 6) olmak üzere toplam 13 bin 132 cezai işlem uygulandı. -En fazla başvuru İstanbul'dan- En fazla başvuru yapılan 10 il ise sırasıyla İstanbul (15.287), Ankara (5.167), Antalya (4.624), İzmir (4.270), Konya (2.299), Bursa (1.933), Adana (1.817), Gaziantep (1.620), Kayseri (1.246) ve Eskişehir (1.151) oldu.