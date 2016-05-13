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‘Alo eskort’ operasyonunda 17 kişi gözaltında

22 ayrı adrese düzenlenen operasyonda kişiler fuhuşa aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı

13 Mayıs 2016 23:34

Denizli’de internette eskort sitesi açarak fuhuşa aracılık yaptıkları iddia edilen gruba yönelik polisin 22 ayrı adrese düzenlendiği operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ramazan Çetin’in haberine göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu ekipleri, internette eskort siteleri açarak fuhuşa aracılık ettiği ileri sürülen bir çeteye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. ’Alo Eskort’ adı altında 22 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda  kadın 17 kişi gözaltına alındı. Evlerde ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bilgisayar ve cep telefonlarına incelenmek üzere el kondu.

Gözaltına alınan kişilerin internette eskort siteleri açarak sanal alemde ve telefonla hayat kadını pazarlayıp, fuhuşa aracılık ettikleri ileri sürüldü. Gözaltına alınan 17 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

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