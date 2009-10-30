'Alo devlet baba ben fakirim' hattı

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, vatandaşın fakirliğini kanıtlama yükünün yer değiştirdiğini belirterek, “Bundan sonra vatandaş başvuracak, onun fakir olup olmadığını devlet araştıracak. ’Sen git fakirliğini kanıtla’ devri kapanmıştır” dedi. Yazıcı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nde (SYDGM) düzenlediği basın toplantısında, hizmete giren Alo 144 Sosyal Yardım Hattı ile Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS) projelerini tanıttı.



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