'Alo devlet baba ben fakirim' hattı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma'da yeni dönem:Vatandaş başvuracak,fakir olup olmadığını devlet araştıracak.
Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, vatandaşın fakirliğini kanıtlama yükünün yer değiştirdiğini belirterek, “Bundan sonra vatandaş başvuracak, onun fakir olup olmadığını devlet araştıracak. ’Sen git fakirliğini kanıtla’ devri kapanmıştır” dedi. Yazıcı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nde (SYDGM) düzenlediği basın toplantısında, hizmete giren Alo 144 Sosyal Yardım Hattı ile Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS) projelerini tanıttı.
Herkesin durumu kayıtlı
Sistem ile sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşların muhtaçlıklarının ve kişisel verilerinin merkezi veri tabanlarından temin edilebileceğini kaydeden Yazıcı, böylece mükerrer yardımların da önlenebileceğini belirtti. 6 aylık bir çalışma sonucunda sistemin hayata geçirildiğine değinen Bakan Yazıcı, sistemle TC Kimlik numarası yoluyla vatandaşların pek çok bilgisine ulaşılabileceğini bildirdi. SYDGM’nin ek binasında kurulan çağrı merkezinde, İstanbul’dan hattı arayan Aydın isimli bir vatandaşla da görüşen Bakan Yazıcı, iş kurmak için bireysel destek almak istediğini söyleyen vatandaşa 15 bin liraya kadar kredi desteği verilebileceğini söyledi.