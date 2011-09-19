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'Alo ben PKK'nın kaçırdığı askerim'

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan Muş'un Bulanık ilçesi nüfusuna kayıtlı Aykut Çelik'in...

19 Eylül 2011 03:00

T24 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Muş'un Bulanık ilçesindeki yakınlarının yanına giderken kaçırılan 2 kişiden er Aykut Çelik'in kendi imkanlarıyla kaçtığını söyledi.

Vali Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır-Muş karayolunda 12 Ağustosta Muş kaymakam adayı Kenan Erenoğlu ve Muş'un Bulanık ilçesi nüfusuna kayıtlı Mardin'de vatani görevini yapan Aykut Çelik'in terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldığını hatırlatarak, öğle saatlerinde Hazro, Silvan ve Kulp ilçelerinin birleştiği bir noktada, er Çelik'in örgüt mensuplarıyla bir arada bulunduğu sırada örgütten kaçmayı başardığını belirtti. 

Toprak, şöyle konuştu: "Kaçırılan er Aykut Çelik, kendi imkanlarıyla teröristlerin elinden kaçtı. Er Çelik yoldan geçen bir şahsın telefonundan 156 Alo Jandarma İhbar Hattı'nı araması sonucu bulunduğu nokta sinyalden tespit edildi. Er Aykut Çelik sağ salim bulundu. Kulp ilçesinde sağlık kontrolünden geçirildi. İl Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Kısa sürede Diyarbakır'a getirilecek. Aynı tarihte kaçırılan kaymakam adayıyla ilgili ilave bilgi bulunmamaktadır. Er Çelik'in ifadesinde vereceği bilgiler doğrultusunda kaymakam adayıyla ilgili bir bilgi ortaya çıkabilir."


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