"Alo, alo": İstanbul Radyosu 89 yaşında

"Alo alo, muhterem samiin… Burası İstanbul Telsiz Telefonu… 1200 metre tul-u mevç, 250 kilosaykıl… Bugünkü neşriyatımıza başlıyoruz" sözleriyle yayın hayatına başlayan İstanbul Radyosu 89 yaşında.

İstanbul Radyosu’nun kuruluşu ve ilk yayını Sözcü gazetesi tarafından şöyle aktarıldı:

Bağımsızlık savaşından başarıyla çıkan Türkiye, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için her alanda olduğu gibi iletişim alanında da yoğun bir çaba içersine girer. Bu alanda ilk ciddi çalışmalar 1925 yılında başlar. Çıkarılan yasayla, Ankara'da büyük bir telsiz istasyonuyla ülke çapında telsiz şebekesinin kurulması öngörülüyordu. 1926 yılında Ankara ve İstanbul'da haberleşme amacıyla kurulan tesislere gerekli eklemeler yapılarak bunlar radyo yayınları için de kullanılır hale getirilir. Güçleri 5'er kW olan bu istasyonlar, Avrupa radyo yayın postalarının en güçlülerindendi. Bu radyoların işletilmesi için kurulan Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi önce İstanbul'da, ardından da Ankara'da ilk radyo stüdyolarını hizmete sokar.

Ve 6 Mayıs 1927 tarihinde İstanbul Sirkeci'de Büyük Postane'nin stüdyoya dönüştürülen üst katından bir ses duyulur:

“Alo alo, muhterem samiin… Burası İstanbul Telsiz Telefonu… 1200 metre tul-u mevç, 250 kilosaykıl… Bugünkü neşriyatımıza başlıyoruz.”

Radyodan Mevlit okundu

İstanbul Radyosu’nun ilk naklen yayını, 3 Şubat 1932’de Atatürk’ün isteği ile Ayasofya Camii’nden Kadir Gecesi okunan Türkçe ezanla başlamış ve Mevlit’le devam etmiştir. İlk yayınlar akşam saatleri yapılmakta ve 5 saatle sınırlıydı. 1961 Anayasası’nın tanıdığı imkânla, 1 Mayıs 1964 tarihinde “Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)” kuruldu ve diğer radyo yayınları gibi İstanbul Radyosu da TRT şemsiyesi altına girdi. 1993 yılındaki anayasa değişikliği ve 1994 yılında çıkarılan kanunla devlet tekeli kalktı ve özel yayıncılık devreye girdi.