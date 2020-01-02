Alo 153'ü Ekrem İmamoğlu yanıtlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim fırsatları sunmak için İBB iştiraklerinden UGETAM işbirliği ile eğitim programı düzenledi. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılar ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ almaya hak kazandı. Programı birinci olarak tamamlayanlara düzenlenecek törenle belgelerini verecek olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, organizasyonda Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi’ni de ziyaret ederek gelen aramayı karşılayacak.

İki kademeli sınav ve üç aylık eğitim döneminin ardından 376 Vatandaş Temsilcisi ve 34 Takım Lideri, başarı elde ederek sertifika sahibi olmaya kazandı. Uluslararası denkliği olan belgelendirme programında çalışan motivasyonunu artırmak, kurumsal aidiyeti ve işe bağlılığı güçlendirmek hedeflendi. Mesleki Yeterlilik Belgelendirme yetkisine sahip kuruluşlardan İBB iştiraki UGETAM ile sağlanan işbirliği çerçevesinde çağrı karşılayan çalışanlardan yıl boyu başarılı grafik sergileyen temsilci ve takım liderleri programa dahil edildi.

Takım Liderlerinin ilk oturumda tam kadro olarak başarı sağladığı sınavlarda İlyas Kaygısız birinciliği elde etti. Vatandaş Temsilcileri arasında ilk sırada Ayşenur Karaismailoğlu yer aldı.