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ALO 140 'Terörle Mücadele Hattı' kuruldu

Hükümetin terörle mücadele programı kapsamında ihbar yapanlara yönelik para ödülü getirilmesinin yanı sıra "Alo 140 Terör İhbar Hattı" kuruldu

24 Ekim 2015 18:32

Çatışmasızlık sürecinin sona ermesinin ardından hükümetin ilan ettiği terörle mücadele programı kapsamında "Alo 140 Terör İhbar Hattı" kuruldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, Acil Yardım Çağrı Hizmeti Numaraları'na "Alo 140 Terör İhbar Hattı" da eklendi.

 

Para ödülü verilecek

 

İçişleri Bakanlığınca 31 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren "Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçların Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik"e göre, suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara veya yerlerini ya da kimliklerini bildirenlere para ödülü verileceği açıklanmıştı.

 

Ödül 200 bin lirayı geçemeyecek

 

Buna göre, ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olması gerekmezken, ödüllendirme için kişinin talebi zorunlu olacak. Ödülün miktarı, sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya ihbar edilecek fail dikkate alınarak komisyon tarafından belirlenip ilan edilecek. Ancak bu miktar 200 bin lirayı geçemeyecek.

 

20 katına çıkarılabilecek

 

Suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya aydınlatılacak suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak ödülün miktarı, komisyonun önerisi ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla 20 katına kadar artırılabilecek. Yönetmeliğe göre ödül verilen kişilerin kimlikleri hiçbir şekilde açıklanmayacak. Bu kapsamda, söz konusu ihbarların daha kolay yapılabilmesi için "Alo 140 Terör İhbar Hattı" kuruldu.

 

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