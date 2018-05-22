Alnus Yatırım: BIST şirketleri 21.9 milyar lira kar, 3.3 milyar lira zarar yazdı

İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - Borsa İstanbul’da bazı şirketler hariç olmak üzere büyük çoğunluk 2018 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı ve BIST şirketleri ilk çeyrekte 21.9 milyar lira kar, 3.3 milyar lira zarar yazdı.

Alnus Yatırım’ın BIST’te işlem gören şirketlerin genel gidişatı hakkında bilgi vermek için yayınladığı karlılık analizinde şu tespit ve değerlendirmelere yer verildi:

\"2017 yılı ilk çeyreğinde 362 şirketin kâr eden 240 adedi, toplamda 21 milyar 921 milyon lira net kar ederken zarar açıklayan 122 şirketin toplam zararı 3 milyar 290 milyon lira olmuştu.

\"2018 yılının ilk çeyrek sonuçlarına göre bu 362 şirketin;

- kâr eden 242\'si toplam 22 milyar 885 milyon lira kâr etti,

- zarar eden 120\'sinin ise toplam 2 milyar 727 milyon lira zarar açıkladı.

\"Buna göre;

- Borsa İstanbul’da işlem gören 362 şirketin 2018 yılı ilk çeyreğindeki toplam karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.2 artışla 20 milyar 158 milyon liraya yükseldi.

- Borsanın 29 şirketi 150 milyon lira üzeri net kar açıkladı.

- Bu 29 şirketin toplam net kârı geçen yıla göre yüzde 15.1 artışla 19 milyar 419 milyon liraya çıktı.

- Kalan 333 borsa şirketinin toplam net karı ise 1 milyar 766 milyon lira düzeyinden yüzde 58 azalışla 739 milyon liraya geriledi.

\"Böylece, borsanın toplam kârından bahsederken aslında bu kârı çok az bir şirket grubunun sağladığını dikkate almalıyız.

\"Banka ve Sigorta şirketleri dışındaki 342 şirketin Faiz ve Amortisman öncesi kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.6 artışla 27 milyar 871 milyon liraya yükseldi.

\"Bu şirketlerin toplam net kârı ise yüzde 7.0 artışla 9 milyar 850 milyon liraya çıktı.

\"Burada faaliyet karının net kara yansımasında finansman giderlerindeki artışın etkisi görünüyor.

\"2017 ilk çeyrekte 81 olan eksi FAVÖKlü şirket sayısı, 2018 ilk çeyrekte 76’ya indi.

\"2018 yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre;

- 40 şirket zarardan kâra, 38 şirket kârdan zarara geçti

-Zarardan kâra geçen şirket sayısı 40 olurken, kârdan zarara geçen şirket sayısı 38 oldu.

-Net kârını artıran 133 şirketin toplam net karı yüzde 32 artışla 18 milyar 595 milyon lira oldu.

-Net kârını azaltan 69 şirketin toplam net kârı 5 milyar 870 milyon lira düzeyinden yüzde 39 azalışla 3 milyar 562 milyon liraya geriledi.

- 82 zarar yazan şirketten 50’sinin zararı arttı.

-2017 yılı ilk çeyreğinde net zarar açıklayan 82 şirketten 50\'sinin zararı artarken 32\'sinin zararı azaldı.\"