Almeria'dan ne istiyorsun Barça?

T24 - Ligde 8-0 yendiği Almeria'yı bu kez Kral Kupası'nda ağırlayan Barcelona sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılarak finali büyük ihtimalle garantiledi. Arjantinli yıldız Messi resitalini bu maçta da sundu.



Barcelona, La Liga'da 8-0'lık skorla yendiği Almeria'yı bu kez Kral Kupası'nda ağırladı. NTV SPOR'dan yayınlanan Kral Kupası yarı final ilk maçında Almeria ile sahasında karşılaşan Barça, maçın ilk dakikalarında bulduğu gollerle skora gitti ve vasat ekibini 5-0 yenerek turu neredeyse garantiledi.

Henüz 9. dakikada Messi'nin ceza sahası dışından vurduğu şut kaleci Esteban'ın önünde sekip ağlarla buluştu ve bu golle Barcelona perdeyi açmış oldu. Hemen iki dakika sonra Xavi'nin pasında David Villa sol çaprazdan Esteban'ı avlamayı başardı. Henüz 11. dakikada Barcelona Almeria karşısında farkı ikiye çıkardı. 15. dakikada Messi yine sahneye çıktı. Arjantinli futbolcu ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan çok güzel bir plase çıkardı ve farkı üçe çıkartan golü kaydetti. İlk 15 dakikada 3-0'lık skora ulaşan Barça, 31. dakikada Pedro'nun attığı güzel kafa golüyle 4-0 öne geçti. İlk yarı 4-0 sona erdi.

İkinci yarıda da birçok gol pozisyonu bulan Barcelona bu kez kaleci Esteban'a takıldı. İkinci yarıda birbirinden önemli şutları çıkartan Esteban 88. dakikaya kadar dayanabildi ikinci yarıda. Messi'nin asistinde Keita 88. dakikada maçın skorunu belirledi.

Almeria'yı 5-0 ile geçen Barcelona final yolunda turu neredeyse garantilemiş oldu.