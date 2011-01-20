-ALMEİDA'NIN MOURİNHO AŞKI MADRİD (A.A) - 20.01.2011 - Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Hugo Almeida, Portekiz spor gazetesi Record'a verdiği demeçte, ''Mourinho ile gelecekte çalışma arzumu koruyorum'' dedi. Ara transfer döneminde Werder Bremen'den Beşiktaş'a gelen Almeida, ''geçen aylarda Real Madrid'e transfer olma olasılığının konuşulduğunu, ancak somut hiçbir adım atılmadığını'' belirtti. Geçmişte Porto'da oynadığı yıllardan tanıdığı Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya övgüler yağdıran Almeida, ''Mourinho ile tekrardan birlikte olmak hedeflerimden biri, bunu saklamıyorum. Bu, dünyanın en iyi teknik direktörü ile tekrardan çalışma hayalinden başka bir şey değil'' açıklamasında bulundu. Almeida ayrıca, Beşiktaş'taki Portekizli takım arkadaşı Ricardo Quaresma için ''futbolun ası ve olağandışı bir futbolcu'' değerlendirmesinde bulundu.