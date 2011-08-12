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Spor

Almeida'dan gol sözü İSTANBUL (A.A)

12 Ağustos 2011 23:37

-Almeida'dan gol sözü İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Hugo Almeida, milli takımda attığı golleri Beşiktaş'ta da atma sözü verdi.  Beşiktaş TV'ye açıklamada bulunan Almeida, özel maçta Lüksemburg'a güzel bir gol attığını belirterek, ''Bu benim için çok iyi oldu. Çalışmaya devam edeceğim'' dedi.  Portekizli yıldız, benzer golleri Beşiktaş'ta da atma sözü vererek, ''Beşiktaş'ta da aynı golleri atmak istiyorum. Bu benim işim, zaten bu tür golleri atmayı her zaman deniyorum'' ifadesini kullandı.  Almeida, en büyük isteğinin ligde ve Avrupa kupalarında taraftarları mutlu etmek olduğunu sözlerine ekledi.

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