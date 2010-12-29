-ALMEIDA: ''ŞAMPİYONLUĞA GELDİM'' KÖLN (A.A) - 29.12.2010 - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'den Beşiktaş'a transfer olan Portekizli yıldız oyuncu Hugo Almeida, Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşamak istediğini belirtti. Almeida, Alman Bild gazetesinde yayımlanan röportajında, ''Birçok teklif aldınız. Beşiktaş'ı seçmenizdeki en önemli etken neydi?'' şeklindeki bir soruya karşılık, ''Uzun süre düşündüm ve Beşiktaş'ın en iyi seçim olduğuna karar verdim. İyi bir teknik direktörü olan büyük bir kulüp, her şey çok iyi organize edilmiş'' diye yanıt verdi. Ailesi ve danışmanı ile uzun uzun görüştüğünü ve Beşiktaş'a 24 Aralıkta olumlu cevap verdiğini, herşeyin yoluna girdiği için de çok mutlu olduğunu ifade eden Almeida, 3 Ocakta İstanbul'da olacağını, şimdi ise Portekiz'de tatilin keyfini çıkardığını kaydetti. Almeida, ''Beşiktaş, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde. Ne kazanabilirsiniz?'' şeklindeki bir soruyu da, ''Şampiyonlar Ligi'ne katılabiliriz. Bunu başarmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde de gideceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye Kupası'nı kazanabiliriz. Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşamak istiyorum'' şeklinde yanıtladı.