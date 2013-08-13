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Spor

Almeida, Kartal'ı zorluyor

Beşiktaş, Portekizli Almeida'yı göndermek için çabalıyor fakat golcü oyuncu, 'Burada mutluyum ve kesinlikle ayrılmayacağım' diyor.

13 Ağustos 2013 14:12

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Siyah-Beyazlılar, Portekizli'yi göndermek için anlaşmaya çalışıyor, ancak 29 yaşındaki oyuncu tüm kapıları kapatıyor. Bugün yapılacak Fikret Orman-Önder Özen zirvesinde bu konunun çözülmesi bekleniyor.
 

Gitmeyeceğim diye tutturdu

 
Beşiktaş uzun süredir gündeminde yer alan Togolu yıldız forvet Adebayor için görüşmelerini tüm hızıyla sürdüyor. Siyah-Beyazlı yönetim, taraftarına müjdeli haberi vermek için adeta gün sayıyor. Ancak Kartal, Almeida konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Portekizli yıldızın takımdaki durumu hâlâ belirsizliğini koruyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki forveti ikna ederek yolları ayırmak isteyen Beşiktaş’ta, Almeida’nın aldığı yıllık 2.5 milyon Euro garanti ve fona ödenecek 3 milyon Euro’yla yaklaşık 5.5 milyon Euro’luk bir maliyetin ortaya çıkması yönetimin bu konuda hareket olanağını kısıtlıyor. West Ham’ın da radarında olan Almeida ise kendisini tamamen bu durumun dışında tutuyor. Golcü oyuncu, “Burada mutluyum ve kesinlikle ayrılmayacağım” diyerek görüşmeye çalışan yöneticilere tüm kapıları kapatıyor. 
 

Zirvede rötar

 
Bu arada başkan Fikret Orman ve futbol genel direktörü Önder Özen’in dün gerçekleştirmesi beklenen zirve, Orman’ın şehir dışında olması nedeniyle bugüne ertelendi. Yeni sezon öncesi birçok konuda değerlendirmelerde bulunacak olan ikilinin gündemindeki en önemli konulardan birisi Almeida’nın geleceği.

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