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Spor

Almeida, Galatasaray’dan önce Fenerbahçe’ye teklif edilmiş

Galatasaray'dan önce Fenerbahçe'nin kapısını çalan Hugo Almeida, kibarca reddedilmiş

17 Temmuz 2014 13:38

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Hugo Almeida'nın Fenerbahçe'ye teklif edildiği ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray'la da masaya oturan 30 yaşındaki yıldızın, önce Fenerbahçe'yle temasa geçtiği öğrenildi. Almeida'nın menajerleri, "Beşiktaş'tan aldığı yıllık 2.5 milyon Euro'ya size imza atmaya hazır" diyerek, bonservisi elinde olan golcü oyuncuyu imza bedeli talep etmeden sundu. 

Sarı-lacivertli yönetim, "Forvetlerimize teklifler var. Fakat değerlendirmedik. Eğer bir ayrılık olursa masaya oturabiliriz" cevabıyla, Portekizli golcü için açık kapı bıraktı.

 

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