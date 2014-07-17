Almeida: Galatasaray'da fazla gol atacağıma inanıyorum

Menajeri Ümit Akbulut'un, “Yüzde 99 Galatasaray'da” dediği eski Beşiktaşlı futbolcu Hugo Almeida, “G.Saray Türkiye'nin en iyisi. Orada daha fazla gol atacağıma inanıyorum” dedi.

Fanatik'te yer alan habere göre, Siyah-Beyazlılar’dan ayrıldıktan sonra yakın zamanda Sarı-Kırmızılılar’ın Başkanı Ünal Aysal’la bir araya gelen Almeida, önümüzdeki günlerde bir kez daha Galatasaray’la masaya oturacak. En geç gelecekhafta imzaların atılması bekleniyor. Portekizli yıldız, bu konuyla ilgili olarak çok özel açıklamalarda bulundu.

‘Kısa zamanda netleşir’

Kendisine Avrupa’nın çeşitli ekiplerinden teklif geldiğini ancak son ana kadar Sarı- Kırmızılı ekibi bekleyeceğini söyledi. Hugo Almeida, “Galatasaray, Türkiye’nin en iyi kadrosuna sahip takımı. Çok kaliteli oyuncuları var. İstanbul’a alıştım ve burada kalmaya devam etmek istiyorum.

Eğer gidersem, geçen sezonki performansımın daha da üzerine çıkacağımı düşünüyorum. Daha fazla gol atacağıma inanıyorum. Umarım en kısa zamanda her şey netlik kazanır” ifadelerini kullandı.