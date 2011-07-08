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Spor

ALMEDİA GOL ŞOV YAPTI LEOGANG (A.A)

08 Temmuz 2011 17:25

-ALMEDİA GOL ŞOV YAPTI LEOGANG (A.A) - 08.07.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Leogang kasabasında devam eden Beşiktaş çalışmalarını sabah antrenmanıyla sürdürdü. Beşiktaş'ın antrenmanını başkan Yıldırım Demirören Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl ile birlikte izledi. Teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde yaklaşık bir buçuk saat süren antrenmanda futbolcular önce kondisyon çalışması, ardından da çift kale maç yaptı. Maçta takım kaptanı İbrahim Toraman, Guti ve Almedia'nın takımı yeni transferlerden oluşan takımı 5-0 mağlup ederken gollerin dördü Almedia'dan geldi. Antrenman'da Egemen sadece koşu yaparken takımla birlikte çalışmadı. Portekiz'de bulunan Queresma ise antrenmanda yer almadı. Beşiktaş çalışmalarını yarın basına kapalı olarak sürdürecek. -MEHMET AKYÜZ- Beşiktaş'ın TKİ Tavşanlıspor Linyitspor'dan transfer ettiği Mehmet Akyüz, İstanbul'a eğlenmeye değil, futbol oynamaya geldiğini söyledi.  Siyah Beyazlı takımın genç futbolcusu takım arkadaşı Mustafa Pekmek ile birlikte antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Siyah-beyazlı futbolcu Beşiktaş'ta uzun süre forma giyeceğini düşündüğünü belirterek, takım içinde çok kaliteli futbolcuların bulunduğunu, forma kapmanın zor olduğunu ifade etti. Beşiktaş taraftarını sadece Türkiye'nin değil dünyanın da  en iyi taraftarları arasında gördüğünü dile getiren genç futbolcu taraftarın karşısında çıkmayı heyecanla beklediğini kaydetti. Kendisinin hemşehrisi Tuncay Şanlı'ya benzetilmesinden gurur duyduğunu anlatan Mehmet, kendisinin de ileride A Milli Takım'da forma giymek istediğini ancak ilk hedefinin önce Beşiktaş'ta formayı kapmak olduğunu dile getirdi. -MUSTAFA PEKTEMEK- Kara kartalların Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Mustafa Pektemek, siyah beyazlı taraftarın karşısına çıkmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Siyah beyazlı futbolcu, taraftarın beklentilerini boşa çıkarmamak için sezona iyi hazırlandıklarını ifade etti. Genç futbolcu hazırlık kampının iyi geçtiğini belirterek geçen yıl sakatlığı nedeniyle sezona iyi hazırlanamadığını ancak bu yıl daha iyi olacağını belirtti. Mustafa Pektemek Türk futbolcunda kendisine örnek aldığı ve idolü olan futbolcunun Hakan Şükür olduğunu kaydetti.

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