Almanya'yı sarsan dava



Almanya'nın Hamburg kentinde 2013 yılının aralık ayında 3 yaşındaki kızını döverek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan 27 yaşındaki Melek Y. yargılandığı mahkemede suçlu bulundu. Melek Y., Alman yasalarının öngördüğü en yüksek ceza olan ömür boyu hapse mahkum edildi. Baba Hüseyin Y. de kızını korumadığı ve ihmalden dolayı 4,5 yıl hapis cezası aldı.

Mahkeme Başkanı Joachim Bülter, "Yağmur'un çektiği acı karşısında bu davanın özellikle zor geçtiğini" belirterek Melek Y.'nin çocuğunun özgürlüğünü kısıtladığını düşündüğünü, ona sürekli bu nedenle kötü davrandığını, dövdüğünü ve vücudundaki morlukları da kozmetikle gizlemeye çalıştığını kaydetti.

Otopsi raporunda da Yağmur'un vücudunda 83 yaralanma, kol kırığı ve ezikler tespit edildiği yer alıyordu. Götürüldüğü hastanenin acil servisindeki doktorlar da Yağmur'un cesedine morlukları gizlemek için makyaj yapıldığını tespit etmişti. Davalının barbarca duygularla kızını öldürdüğü kanısına vardıklarını belirten Hakim Bülter, babanın da kızını koruma imkanı olmasına rağmen bunu yapmadığını vurguladı.

Bakıcı anneye verilmişti

Yağmur, 2013 yılının ocak ayında da kafatasındaki yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve adli tıp uzmanları kötü muamele şüphesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Geçici bir süre bakıcı anneye verilen Yağmur, düşerek başından yaralandığı gerekçesiyle dört ay sonra biyolojik anne ve babasına iade edilmişti.

Kötü muamelede bulunduğu daha önce tespit edilen anne ve babasına Yağmur'un iade edilmesi ise tartışmaların odağında. Doğumundan itibaren kötü muameleye maruz kalan Yağmur'la ilgili Hamburg Belediyesi'nde de bir araştırma komisyonu kuruldu. Yağmur'un korunması konusunda devlet kurumlarının da ihmalinin olup olmadığını inceleyen komisyon 18 Aralık'ta raporunu açıklayacak.