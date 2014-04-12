T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'yı protesto etmek için ağaca çıktı, 4 gündür inmiyor!

Berlin'deki Kreuzberg semtinde, Sudanlı bir kadın, Almanya'nın mülteci politikasını protesto etmek için çıktığı ağaçtan dört gündür inmiyor

12 Nisan 2014 14:44

Almanya'ya gelen sığınmacıların Berlin'deki Oranien Meydanı'nda bulunan parkta kurdukları çadır ve barakalar, yerel yönetimin sığınmacıların büyük bölümünü ikna etmesinin ardından Salı günü sökülmüştü. Sudanlı Napuli Langa adlı kadın ise çadırların kaldırılmasının ardından parktaki bir ağaca çıkarak, eyleme başladı

Battaniyeye sarılı olarak ağacın üzerinde duran Langa, sığınmacılara ve mültecilere yönelik politikanın değişmesini istiyor.

Geniş güvenlik önlemi alan polis, Oranien Meydanı'nın çevresini kapatarak Langa'nın yanına özel güvenlik şirketi elemanlarının dışında kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor.

Yaklaşık üç metre yükseklikte, ağacın üzerinde yaşayan Langa'ya gıda ve ilaç malzemeleri, aşağıya sarkıttığı bir ipe bağlı torba vasıtasıyla ulaştırılıyor.


'Sağlık durumu kötüleşirse ağaçtan indirilecek'

 

Polis sözcüsü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadının ağaçtan zorla indirilmesinin düşünülmediğini ancak Langa'nın sağlık durumunun kötüye gitmesi halinde ağaçtan indirilebileceğini belirtti.

Meydana gelen ve aralarında Langa'nın Alman nişanlısının da bulunduğu bazı kişiler, ishal olduğu belirtilen kadını sağlık sebebinden dolayı ağaçtan inmesi için ikna etmeye çalışırken, bazı kişiler de Langa'ya destek verdi.

Afrika ve Asya'daki çeşitli ülkelerden Almanya'ya gelen sığınmacılar, ülkenin mülteci politikasını protesto etmek amacıyla Oranienplatz Meydanı'ndaki parkta kurdukları çadır ve barakalarda yaşayarak yaklaşık 18 ay eylem yapmıştı. Eylem yapanlar arasında Napuli Langa da yer alıyordu. Berlin eyalet hükümeti, sığınmacıların geçici olarak evlere yerleştirilmesi ve parkın boşaltılması kararını aldı. Bu karar üzerine parkta kurulan çadırlar ve barakalar Salı günü iş makineleriyle yıkılmıştı. Eylemin son bulması için eyalet hükümeti ile sığınmacılar arasında aylardan beri görüşmeler yapılıyordu.

 

ETİKETLER

almanyamülteciprotestoağaçsudanlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24