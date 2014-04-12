Almanya'yı protesto etmek için ağaca çıktı, 4 gündür inmiyor!

Almanya'ya gelen sığınmacıların Berlin'deki Oranien Meydanı'nda bulunan parkta kurdukları çadır ve barakalar, yerel yönetimin sığınmacıların büyük bölümünü ikna etmesinin ardından Salı günü sökülmüştü. Sudanlı Napuli Langa adlı kadın ise çadırların kaldırılmasının ardından parktaki bir ağaca çıkarak, eyleme başladı

Battaniyeye sarılı olarak ağacın üzerinde duran Langa, sığınmacılara ve mültecilere yönelik politikanın değişmesini istiyor.

Geniş güvenlik önlemi alan polis, Oranien Meydanı'nın çevresini kapatarak Langa'nın yanına özel güvenlik şirketi elemanlarının dışında kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor.

Yaklaşık üç metre yükseklikte, ağacın üzerinde yaşayan Langa'ya gıda ve ilaç malzemeleri, aşağıya sarkıttığı bir ipe bağlı torba vasıtasıyla ulaştırılıyor.



'Sağlık durumu kötüleşirse ağaçtan indirilecek'

Polis sözcüsü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadının ağaçtan zorla indirilmesinin düşünülmediğini ancak Langa'nın sağlık durumunun kötüye gitmesi halinde ağaçtan indirilebileceğini belirtti.

Meydana gelen ve aralarında Langa'nın Alman nişanlısının da bulunduğu bazı kişiler, ishal olduğu belirtilen kadını sağlık sebebinden dolayı ağaçtan inmesi için ikna etmeye çalışırken, bazı kişiler de Langa'ya destek verdi.

Afrika ve Asya'daki çeşitli ülkelerden Almanya'ya gelen sığınmacılar, ülkenin mülteci politikasını protesto etmek amacıyla Oranienplatz Meydanı'ndaki parkta kurdukları çadır ve barakalarda yaşayarak yaklaşık 18 ay eylem yapmıştı. Eylem yapanlar arasında Napuli Langa da yer alıyordu. Berlin eyalet hükümeti, sığınmacıların geçici olarak evlere yerleştirilmesi ve parkın boşaltılması kararını aldı. Bu karar üzerine parkta kurulan çadırlar ve barakalar Salı günü iş makineleriyle yıkılmıştı. Eylemin son bulması için eyalet hükümeti ile sığınmacılar arasında aylardan beri görüşmeler yapılıyordu.