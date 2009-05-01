Almanya'yı karıştıran Köln camisine başlandı

Gürsel Köksal bildiriyor



Köln'de ırkçı gösteriye geçit yok

Köln Camii'ne onay

İnşaat çalışmalarının başlaması vesilesiyle gerçekleştirilen, Türk ve Alman yetkililerin katıldığı bir törende yeni caminin 2.5 yıl sonra bitirilmesinin beklendiği belirtildi.Avrupa'daki en büyük ve en modern cami olacağı belirtilen DİTİB Merkez Camii inşaatı için başlatılan bağış kampanyasına telefonla katılmak da mümkün.2 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Merkez Camii'nde, 250 kişilik kafeterya ve kadınlar için ayrı bir bölüm daha yapılacak. İbadet kısmının 1700 metrekareden 2 bin 450 metrekareye çıkarılan kompleks içinde yönetim binası, cami, eğitim ve sosyal amaçlı birimler, konferans salonu ve büyük bir otoparkın bulunacağı kaydedildi.Projede ayrıca medya merkezi, kütüphane, kasap, kuaför, lokanta, gençlik kulübü ve eğitim amaçlı bir merkez yer alıyor.DİTİB yöneticileri, cemaatin yükünü hafifletmek için yerin altında yapılması planlanan 3 katı 1'e indirme, dükkan sayılarını da azaltma kararı almış, şimdi oylanan daraltılmış proje buna uygun biçimde hazırlanmıştı.Bu biçimde ilk projede yerin altında olması planlanan konferans salonu 1. kata çıkarıldı. Yerin altıdaki otopark katı ise bir kata düşürüldü. Daraltılmış projede kubbe ve minarelerin büyüklüğüne ise dokunulmadı. Buna göre kubbe 36.5, minareler ise 55'er metre olacak.Projenin son durumuna göre camide 2 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 149 araba kapasiteli otoparka sahip olan projeye göre konferans salonu ise 350-400 kişi alabilecek.Yapılacak caminin toplam masrafının 20 milyon Euro'yu bulacağı tahmin ediliyor.